Недвижимость: Небоскреб 2.0

Во вселенной небоскребов назревает революция. У этой концепции есть название: вертикальное сообщество или вертикальный город.

Во вселенной небоскребов назревает революция. У этой концепции есть название: вертикальное сообщество или вертикальный город.

В Монреале проект Humaniti, расположенный в непосредственной близости от Дворца конгрессов, в 2021 году проложил путь для этого нового вида высотных зданий, в которых отныне объединены офисные, коммерческие и жилые помещения. Здание Odea Montreal Building, которое в настоящее время строится в Старом Монреале, также является результатом этого мышления, говорит Жан-Франсуа Ганьон, старший партнер архитектурной фирмы Lemay.

« В последние годы мы наблюдаем возвращение к городским центрам», – считает архитектор. « Однако с традиционными зданиями мы пытаемся уплотнить город, чтобы вместить как можно больше людей в определенный вертикальный участок, вы работаете там или живете там»,-вспоминает Жан-Франсуа Ганьон, старший партнер архитектурной фирмы Lemay.

Однако недавняя пандемия заставила осознать важность полноценной общественной жизни, считает архитектор Мари-Ив Парент, также работающая в Lemay.

« В течение нескольких месяцев люди были лишены реальных человеческих встреч. В этой главе они осознали ограниченность технологий. Теперь они хотят установить прочные связи со своим сообществом”, – считает этот специалист по ландшафтной архитектуре.

« Здесь можно найти как детский сад для молодых семей и студенческие общежития, так и учреждения по уходу за пожилыми людьми», – говорит он.

Это смешение создает общественную жизнь, в которой рядом живут владельцы и арендаторы всех возрастов и происхождения, офисные работники, торговцы и их клиенты, а также туристы, когда в здании находится гостиница, как в Гуманити.

Такое смешение позволяет преодолеть социальную изоляцию и, в то же время, повысить взаимодействие членов сообщества, продолжает Ганьон.

« Когда мы разрабатываем проект, мы пытаемся объединить семь основных аспектов благополучия человека : интеллектуальное, физическое, социальное, духовное, профессиональное, эмоциональное и экологическое»,-объясняет архитектор.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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