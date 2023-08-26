В Канаде запасы пшеницы упали до рекордно низкого уровня

[Запасы пшеницы и твердых и мягкий сортов в Канаде на 1 августа составляли 3,24 млн тонн, что меньше рекордно низкого уровня 3,66 млн тонн в 2022 году./box]

Запасы пшеницы и твердых и мягкий сортов в Канаде на 1 августа составляли 3,24 млн тонн, что меньше рекордно низкого уровня 3,66 млн тонн в 2022 году.

Аналитики также прогнозируют низкий урожай пшеницы в Канаде. MarketsFarm оценила производство пшеницы на конец июля на уровне 30,4 млн тонн, что значительно ниже оценки минсельхоза в 33,2 млн тонн.

Министерство сельского хозяйства США прогнозирует урожайность яровой пшеницы в США 41,8 бушеля с акра (28,09 центнера с гектара), ниже прошлогодних 46,2 бушеля с акра (31,05 ц/га). Прогноз производства снизился до 12,24 млн тонн с 13,12 млн тонн в 2022 году.

Несмотря на низкие количественные оценки цены на пшеницу в Миннеаполисе с 24 июля по 24 августа упали на 15%. Менеджер исследования комиссии по пшенице Северной Дакоты Эрика Олсон объясняет низкие цены влиянием новостей из Черноморского региона несмотря на то, что эта пшеница не конкурирует с яровой пшеницей в Северной Америке.

Американские эксперты оценивают экспорт пшеницы из России в сезон 2022-2023 в 46 млн. тонн. Урожай сезона 2023–2024 не побъет рекорда прошлого года, но будет высоким.