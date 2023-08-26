Премьер Канады попросил журналистов не выяснять детали своего развода

Премьер-министр Канады, Джастин Трюдо, который недавно объявил о разрыве со своей супругой, отказался отвечать на вопросы о своей личной жизни.

Премьер-министр Канады, Джастин Трюдо, который недавно объявил о разрыве со своей супругой, отказался отвечать на вопросы о своей личной жизни. На брифинге перед журналистами Трюдо отметил, что хотел бы поблагодарить сограждан, которые обратились к нему с теплыми словами поддержки после известия о разводе.

“Я провел 10 дней с семьей в Тофино. И я очень-очень хочу поблагодарить канадцев за то, что они уважали нашу личную жизнь”, – Джастин Трюдо, премьер-министр Канады.

Тем не менее некоторые представители прессы поинтересовались, как сейчас обстоят дела в личной жизни политика. Однако Трюдо не захотел отвечать на вопрос и перевел разговор на рабочие моменты.

«Я здесь и рад говорить о воспитании детей и обо всем, что мы делаем вместе, чтобы построить лучшее будущее не только для моих детей, но и для всех в нашей стране», – резюмировал премьер-министр.

Однако на вопрос о том, как он себя чувствует после разрыва, политик уклонился и переключил разговор на свою работу. Источник, хорошо знакомый с ситуацией, заявил, что бывшая супруга Джастина Трюдо большене будет принимать участие в официальных мероприятиях. Кроме того, Софи Грегуар уже приняла решение переехать из премьерской резиденции в близлежащий частный дом.