WhatsApp научили отправлять HD-видео

Мессенджер WhatsApp подготовил новое обновление, позволяющее пользователям отправлять HD-видео, вслед за недавней возможности отправки HD-фото.

Мессенджер WhatsApp подготовил новое обновление, позволяющее пользователям отправлять HD-видео, вслед за недавней возможности отправки HD-фото.

Ранее приложение автоматически сжимало видео до низкого разрешения 480p, что, само собой, сказывалось на его качестве. В последнем обновлении пользователи могут выбирать между стандартным и HD-качеством перед отправкой видео.

При выборе стандартного качества видео сжимается и отправляется в разрешении 480p, что позволяет экономить данные и время загрузки.

При выборе HD-качества видео отправляется в разрешении 720p, что значительно улучшает его качество.

WhatsApp отображает размер файла для каждого варианта, а для тех, кто предпочитает сохранять исходное разрешение, отправка файлов в виде документов – будет идеальным решением.

Чтобы получить доступ к новым функциям, пользователям необходимо убедиться, что у них установлена последняя версия WhatsApp.