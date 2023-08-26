Дональд Трамп стал арестантом под номером P01135809

Бывший президент США Дональд Трамп прошел формальную процедуру ареста в тюрьме Джорджии. Согласно информации издания «Ъ», эта процедура включала фотографирование Трампа, а также внесение его в список арестантов.

Бывший президент США Дональд Трамп прошел формальную процедуру ареста в тюрьме Джорджии. Согласно информации издания «Ъ», эта процедура включала фотографирование Трампа, а также внесение его в список арестантов.

Формальная процедура ареста также включила снятие отпечатков пальцев и присвоение Дональду Трампу арестантского номера P01135809. После проведения процедуры, которая продлилась 45 минут, бывшему американскому президенту была предоставлена возможность выйти на свободу, внеся залог в размере 200 тысяч долларов.

Экс-президент США Дональд Трамп назвал «неприятными» ощущения, которые он испытал после ареста, когда полиция делала его магшот — тюремное фото, передает Fox News.

«Неприятное чувство — особенно когда ты не сделал ничего особенного», — отозвался Трамп о своем аресте и фотографировании.

Экс-президент рассказал, что сотрудники правоохранительных служб штата Джорджия «настаивали» на том, чтобы сделать магшот Трампа.

«Все дело во вмешательстве в выборы. Все это происходит благодаря Вашингтону, Министерству юстиции и мошеннику Джо Байдену — ничего подобного никогда раньше в нашей стране не происходило… В Соединенных Штатах дела идут ужасно, но сейчас дела идут еще хуже, потому что мы стали страной третьего мира», — цитирует Fox слова Трампа.