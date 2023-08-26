В Канаде парализованная женщина заговорила через цифровой аватар

Команда ученых из Отделения неврологической хирургии Калифорнийского университета в Сан-Франциско, во главе с доктором Эдвардом Чангом, достигла значительного прорыва в области неврологии.

Команда ученых из Отделения неврологической хирургии Калифорнийского университета в Сан-Франциско, во главе с доктором Эдвардом Чангом, достигла значительного прорыва в области неврологии.

Они разработали и реализовали нейропротез с искусственным интеллектом, который способен преобразовывать сигналы с мозга в письменную и устную речь, а также в выражение лица. Это технологическое достижение помогло пациентке по имени Энн Джонсон, страдающей параличом после инсульта, восстановить возможность общения.

Доктор Чанг и его коллеги впервые создали нейропротез, который не только преобразует мысли пациента в текст и речь, но и создает аватар и голос, которые реалистично передают его выражения и интонации. Это позволило Энн Джонсон вернуться к общению с окружающими людьми, хотя ранее она была лишена такой возможности из-за своего состояния.

Интерфейс мозг-компьютер, или ИМК, позволяет человеку управлять компьютером или другими устройствами только с помощью мыслей, минуя физические действия. Для этого на мозг пользователя устанавливаются электроды, которые регистрируют его электрическую активность.

Затем с помощью алгоритмов обработки сигналов эта активность переводится в команды, которые компьютер или другое устройство выполняет. ИМК имеет широкий спектр применения. В медицине он может быть использован для восстановления двигательных функций у людей с нарушениями нервной системы, таких как травмы спинного мозга или инсульты. Пациенты могут использовать ИМК для управления протезами конечностей или электрическими креслами-колясками.

Восстановление речи с помощью ИМК является одним из перспективных применений этой технологии. Когда человек теряет способность говорить из-за травмы или заболевания, ИМК может быть использован для перевода мыслей, связанных с произнесением слов, в аудио-сигналы. Однако существуют определенные сложности, которые связаны со скоростью и точностью декодирования слов при обработке мозгового сигнала.

Этот прорыв в исследовании ИМК может повлиять на жизнь людей, страдающих от потери способности говорить. Разработанный интерфейс мозг-компьютер позволяет переводить сигналы мозга в речь и выражения лица, используя цифровой аватар. Это открывает возможности для восстановления коммуникации и улучшения качества жизни для людей с тяжелыми параличами. Важным следующим шагом для команды является создание беспроводной версии устройства, которая не потребует от пользователя физического подключения к ИМК.