KartinaTV рекомендует к просмотру

Лучшие видеотеки в подписке KartinaTV предлагают огромное количество качественных фильмов, сериалов, развлекательных шоу и поистине увлекательных проектов!

В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека Premier – Сериал «Контакт». Новый сезон!

Видеотека Premier представляет продолжение социальной драмы под названием «Контакт». Главный герой в исполнении Павла Майкова раньше работал опером, а теперь занимает должность инспектора по делам несовершеннолетних. Новая работа становится для него настоящим адом, ведь он абсолютно не понимает подростков. Более того, дома его ожидает проблемная дочь-подросток, с которой он никак не может найти общий язык. Будучи в отчаянии, герой снимает обвинения с одного из подростков, а взамен требует, чтобы тот подружился с его дочерью во «ВКонтакте». Более того, ему нужен полный доступ к странице. К чему приведут столь радикальные меры?

Видеотека more.tv – Сериал «Библиотекарь». Финал!

Видеотека more.tv предлагает посмотреть финал сериала «Библиотекарь» по бестселлеру Михаила Елизарова с Никитой Ефремовым в главной роли. Его персонаж – актёр-неудачник по имени Алексей. Герой узнаёт, что его отца убили при крайне странных обстоятельствах. В родной город он отправляется лишь для похорон и решения вопросов с квартирой, но Алексей невольно оказывается втянут в невероятные приключения и опасные испытания. Оказывается, что, по мнению местных жителей, книги забытого писателя Громова имеют некие волшебные свойства. Каждая из его книг даёт владельцу определённые качества: силу, радость, ярость, память. Секретный мир читателей книг Громова разделён на Библиотеки, каждая из которых охотится за его творениями, не гнушаясь убийством конкурентов. Алексею приходится присоединиться к одной из Библиотек, чтобы открыть для себя тайны своей семьи и раздобыть самую редкую книгу – книгу Смысла.

Видеотека START – Сериал «АльфаРомео». Премьера!

Видеотека START радует подписчиков KartinaTV новым сериалом под названием «АльфаРомео». В центре внимания оказывается феминистка по имени Даша, которая переезжает в столицу, чтобы стать популярной блогеркой. По дороге в поезде она знакомится с типичным сексистом Антоном. Героиня предлагает парню принять участие в эксперименте – стать главным героем ее блога про исправление токсичного альфача. Чем закончится эта странная затея?

Видеотека more.tv – Мультсериал «Развлечёба»

Познавательный мультсериал «Развлечёба» делает процесс обучения намного интереснее и приятнее. Главный герой проекта – весёлый и всезнающий Кубокот, который обладает всей необходимой информацией о школьных предметах. Вместе с ним маленькие зрители смогут улучшить свои знания математики и грамматики, открыть для себя новое в истории и географии, изучить окружающий их мир и выучить новые слова на иностранном языке. Вдобавок, каждая серия завершается небольшой интерактивной игрой, посвящённой полученным в эпизоде знаниям.

ВАЖНО!

Если вы желаете смотреть Kartina Canada на телевизоре, выберите для себя телевизионную приставку. Она очень просто подключается к интернету и Вашему телевизору. Мы поддерживаем как устаревшие, так и новейшие типы телевизоров. Мягкое кресло, горячий чай и пульт дистанционного управления 200 каналами из России и стран СНГ – вот что необходимо для каждого семейного очага.

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Напомним читателю, что в свободной продаже имеются телевизионные карточки от Kartina Canada. Они работают по принципу телефонных, то есть вы снимаете защитный слой и открывшийся код даст вам доступ к более чем 200 лучших телеканалов России, Украины и стран СНГ на 30 дней или один год (в зависимости от стоимости карточки). Наша видеотека насчитывает более 30,000 популярных фильмов и сериалов, а также архив всех основных телеканалов. И главное – всё это без рекламы!

Напоминаем также адрес, по которым уже сегодня можно приобрести телевизионные карточки от KartinaCanada.com: 5136 Bd Décarie, Montréal, QC H3X 2H9