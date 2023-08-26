Монреальский Центральный рынок – крупнейший торговый центр города

Самый крупный торговый центр Монреаля и один из крупнейших в Канаде — Монреальский Центральный рынок – Marché Central de Montréal.

В связи с открытием нового Walmartа на Центральном рынке Монреаля имеет смысл напомнить читателям об этом крупном торговом центре Канады.

Несмотря на название, Монреальский Центральный рынок к традиционному рынку отношения не имеет. На самом деле, речь идёт об одном из крупнейших торговых центров Канады. Общая площадь торговых площадей на территории «рынка» составляет более миллиона квадратных футов, на которых работают сотни арендаторов, из которых не менее шестидесяти — крупнейшие канадские и американские бренды. Кроме магазинов и обслуживающих центров непосредственно на территории рынка, в пошаговой доступности от него находятся и другие магазины — такие, как Best Buy или торговый центр Рокланд, которые официально находятся за границами рынка, но вместе с ним образуют крупнейший «торговый мегаполис».

До начала пандемии Центральный рынок ежегодно посещали 10 миллионов человек в год. Да и сейчас его магазины не пустуют, наоборот, в выходные дни надо отстоять очередь, чтобы добиться свидания с кассиром.

Расположен Центральный рынок расположен в Монреальском районе Ahuntsic-Cartierville. С юга его граница проходит по бульвару Crémazie; с севера проходит железная дорога, с запада его официальная граница — бульвар Acadie (хотя центр Рокланд и ряд магазинов находится по другую сторону бульвара). Рядом находится развязка 15 и 40 шоссе и эти магистрали позволяют легко добраться до торгового центра на автомобиле. От станций метро Crémazie и Acadie, а так же из района Côte-des-Neiges к рынку ходят городские автобусы.

Почему же этот торговый центр называется «рынком»? Дело в том, что он был создан почти сто лет назад, когда продуктовый рынок Bonsecours, расположенный в Старом Монреале, стал слишком тесен для нужд растующего населения города. И до 60ых годов на территории нынешниго Центрального рынка проходила торговля продуктами питания, как оптом, так и в розницу. Потом рынок захирел, в первую очередь, из-за неправильного руководства, разорился, долгое время простаивал, и только буквально 5 лет назад новые хозяева стали его активно развивать.

Сегодня среди торговых марок, которые снимают помещания на Marché Central, есть бренды Aldo, BESTSELLER Brande, Calvin Klein, Dynamite, Garage, Guess, La Vie en Rose, Levi’s, Nike, Puma, SAQ Dépôt, Tommy Hilfiger, Globo и другие. Тут же работают магазины Costco, Canadian Tire, Best Buy.

24 августа 2023 года на нём открылся новый большой магазин Walmart.

С 2017 года Центральный рынок активно поддерживает проект BUNKR, в рамках которого предоставляются площади и оказывается всяческая поддержка художникам и скульпторам, которые могут выставлять и продавать здесь свои творения.