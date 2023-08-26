Продолжение рассказов о самых известных персонажах истории Квебека

Продолжаем повествование о знаменитых персонажах Квебека и Канады, чьи имена носят улицы, города, районы, площади, школы, больницы, аэропорты, заводы…

Упоминания этих известных людей встречаются повсюду, и показав, что вы знаете, кто это, Вы заслужите уважение собеседника.

Эгидиюс Фоетё (Aegidius Faueteux). 1876-1941. Блестящий журналист, полемист, историк. Опубликовал ряд исследований по истории Канады. Его труды до сих пор считаются непревзойдёнными.

Колет Лезаж (Colette Lesage). 1877-1961. Журналистка. Она придумала газетный раздел «ответы на вопросы читателей», который стал теперь популярен во всем мире. Открыла эту рубрику в газете La Presse в 1906 году и вела её до кончины. Ответы Колет на самые разные вопросы во многом определили развитие общества Квебека в середине XXого века.

Жан Брильян (Jean Brillant). 1890-1918. Участник первой мировой войны. Награжден Военным Крестом. 8 августа 1918 года в битве за Амьен, командует взводом, захватывает вражеские позиции, отказывается покинуть поле боя после ранения. Умер от потери крови, посмертно награждён Крестом Виктории, высшей боевой наградой Канады.

Вадим Владыков (Vadim Vladykov). 1898-1986. Выдающийся квебекский биолог. Родился в Харькове. Доброволец в армии Деникина. После поражения иммигрирует. Заканчивает биофак в Праге. Иммигрирует в Квебек. Разработал первую программу экологии Квебека. Основал Аквариум Квебека и руководил им долгие годы.

Жозеф Арман Бомбардье (Joseph Armand Bombardier). 1907-1964. В 15летнем возрасте построил первый аппарат для перевозки тяжестей. Разработал двигатель для движения по снегу и создал первый в мире снегоход (аэросани). Изобрёл аппарат, известный под названиеми Ski-Doo для движения по снегу. Создатель компании Бомбардье.

Габриэла Рой (Gabrielle Roy). 1909-1983. Известная писательница. Родилась в Манитобе. В 1945 году публикует первый роман «Счастье по случаю», который получает несколько международных премий. Исследовала современное квебекское общество. Все её романы переведены на много языков, в том числе, на русский.

Роже Ван дер Венде (Van der Vende). 1909-2002. Родился в Бельгии. Иммигрирует в Канаду в 1937 году. Работает биологом, вице-декан факультета сельского хозяйства Университета Лаваль. Создал Ботанический сад Квебека, носящий сегодня его имя.

Гертруда Дюшмен (Gertrude Duchemin). 1910-1976. Медсестра, в тридцатые годы основывает первый медпункт в районе Абитиби. Благодаря самоотверженности и стойкости, становится известной всему Квебеку. Работала медсестрой до самой кончины. В городе La Corne ей посвящён музей медицины.