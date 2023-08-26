Резкий рост цен на недвижимость

Согласно последнему сводному индексу Национального Банка Канады Teranet, цены на жилье выросли вторым по величине показателем за месяц после июльского 2006 года.

Согласно последнему сводному индексу Национального Банка Канады Teranet, цены на жилье выросли вторым по величине показателем за месяц после июльского 2006 года.

Июльский индекс вырос на 2,4% по сравнению с июнем после поправки на сезонность и стал четвертым ежемесячным ростом подряд.

Согласно отчету, после снижения по сравнению с пиком, достигнутым в апреле 2022 года, из-за того, что условия с более высокими ставками оттолкнули некоторых покупателей, недавнее повышение сводного индекса цен на недвижимость частично устранило эту коррекцию.

« Резкое снижение, которое мы наблюдали до 2022 года, в значительной степени проходит», – заявил Дуглас Портер, главный экономист Bank of Montreal.

Индекс Национального банка Teranet, как правило, отстает от других показателей рынка жилья, отчасти потому, что он более подробный, отметил он.

Другие показатели начинают показывать некоторое замедление рынка в течение лета, и Дуглас Портер считает, что это замедление также начнет проявляться в этом индексе в будущем.

Канадская ассоциация недвижимости сообщила во вторник, что продажи жилья в июле выросли самыми высокими годовыми темпами за более чем два года. Но они мало изменились по сравнению с июнем, поскольку, по данным Ассоциации, этим летом национальный рынок недвижимости демонстрирует признаки стабилизации.

Цены могут продолжить расти в третьем квартале года при поддержке значительного роста населения и низкого предложения, пишет в отчете экономист Национального Банка Канады Дарен Кинг.

« Ухудшение доступности в связи с недавним повышением процентных ставок в менее благоприятных экономических условиях должно впоследствии привести к снижению цен на жилье», – пишет Дарен Кинг.

Дуглас Портер согласен с Дареном Кингом в том, что в течение года рынок жилья столкнется с еще большим количеством препятствий, хотя высокая иммиграция поможет поддержать цены.

По словам Дугласа Портера, прогнозы относительно процентных ставок становятся все более высокими и будут оставаться таковыми в течение более длительного периода времени, что окажет давление на рынок жилья в долгосрочной перспективе.

Хотя процентные расходы по ипотечным кредитам влияют на индекс потребительских цен как« неблагоприятный побочный эффект » борьбы Центрального банка с инфляцией, Дуглас Портер сказал, что ситуация была бы намного хуже, если бы Центральный банк не повысил ставки.

« Мы не можем просто рассматривать влияние процентных ставок по ипотечным кредитам в изоляции, мы должны учитывать всю ситуацию в целом”, – сказал он. Общая картина показывает, что инфляция и даже базовая инфляция снизились за последний год” »

На восьми из 11 рынков, включенных в сводный индекс, в течение месяца наблюдался рост, причем Галифакс был рынком с наибольшим ростом-4,9 %. Ванкувер вырос на 3,9 %, а Торонто прибавил 3,5 %.

Цены снизились на 1,2% в Квебеке, на 0,9 % в Монреале и на 0,3 % в Калгари.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года совокупный сводный индекс в июле снизился на 1,9%.

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