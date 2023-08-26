Квебек – родина сфинксов! Но официально считается, что порода родилась во Франции

Рассказ о сфинксах – интересной и необычной породе кошек, которая появилась всего лишь шесть десятков лет назад. И первые сфинксы родились в Квебеке.

Сфинксы — это порода кошек, которая отличается отсутствием шерсти и кожей, которая на ощупь напоминает замшу. Эти кошки имеют уникальный и легко узнаваемый внешний вид, а также множество интересных особенностей.

Впервые эта порода появилась в Канаде, точнее, в Квебеке, в 1966 году, когда родились первые “сфинксы”. Впрочем, даже на изображениях эпохи Древнего Египта можно видеть котов, напоминающих по внешнему виду сфинксов.

Основные характеристики породы сфинкс:

Внешний вид: Отсутствие шерсти — главная характеристика этих кошек. Однако, у них могут быть короткие волоски на носу, ушах и хвосте. Кожа у сфинксов часто морщинистая, особенно много заметных морщин на голове, на теле и на ушах, а на лапках их гораздо меньше. Но кожа гораздо толще и плотнее, чем кожа у котиков других пород.

Отсутствие шерсти — главная характеристика этих кошек. Однако, у них могут быть короткие волоски на носу, ушах и хвосте. Кожа у сфинксов часто морщинистая, особенно много заметных морщин на голове, на теле и на ушах, а на лапках их гораздо меньше. Но кожа гораздо толще и плотнее, чем кожа у котиков других пород. Характер: Сфинксы известны своим дружелюбным и ласковым характером. Они очень привязываются к своим хозяевам, обожают быть в центре внимания и могут проводить часы на коленях у своего хозяина.

Сфинксы известны своим дружелюбным и ласковым характером. Они очень привязываются к своим хозяевам, обожают быть в центре внимания и могут проводить часы на коленях у своего хозяина. Забота о сфинксах: Несмотря на отсутствие шерсти, уход за сфинксами требует определенных усилий. Их кожа выделяет больше кожного жира, поэтому её нужно регулярно очищать. Также они легко мерзнут, поэтому в холодное время года им могут потребоваться одежда или теплое место для отдыха.

Несмотря на отсутствие шерсти, уход за сфинксами требует определенных усилий. Их кожа выделяет больше кожного жира, поэтому её нужно регулярно очищать. Также они легко мерзнут, поэтому в холодное время года им могут потребоваться одежда или теплое место для отдыха. Здоровье и причины возможныех недомоганий: Сфинксы имеют ряд специфических здоровьесберегающих требований. Они чувствительны к солнечному свету и могут получить ожоги, поэтому лучше всего содержать их в помещении или надевать на них защитную одежду на улице.

Интересные факты об этой породе:

Сфинксов часто сравнивают с “горячими картофелинами”, потому что их тело на ощупь теплое.

Сфинксы могут потеть, так как у них нет шерсти, которая помогает регулировать температуру тела.

Аппетит у сфинксов гораздо сильнее, чем у других кошек. Дело в том, что в отсутствие шерсти, им нужно больше еды для того, чтобы поддерживать температуру тела, особенно в холодное время года.

Сфинксы умнее других пород, они решают загадки гораздо эффективнее остальных кошек.

Сфинксы очень дружелюбны. Они никогда не проявляют агрессии и они, в отличие от остальных кошек, верны человеку, с которым живут. Они не столь независимы, как кошки других пород.

Считается, что в 1966 году некая уличная кошка из Квебека (город не уточняется), родила безшерстных котят. Их обнаружил доктор Уго Эрнандес и привёз необычный приплод в Голландию, где подросших котят скрестили с другими породами, хотя развития эта попытка не имела, и сфинксы в очень небольших количествах жили только в Квебеке.

И только в 1983 году французский заводчик кошек Патрик Шален (Patrick Challain), побывавший в Квебеке, привёз пару сфинксов во Францию, где выставил их на международной выставке Балтар в 1984 году. В следующем году началось триуфальное этой породы по Европе. Первый родившийся в Европе сфинкс – Aménophis Clone задал стандарты этой породы. Так как этот кот положил начало разведению сфинксов вне Квебека, то официально порода считается появившейся во Франции.

Почему этих кошек называют “сфинксами”? Всё просто. Название “сфинкс” идёт от ассоциации с изваяниями сфинксов, которые встречаются в Египте. Сфинксы — это древние каменные статуи, чаще всего с телом льва и головой человека, иногда головой овцы или птицы. Эти статуи, как правило, служили символами защиты или стражами при входе в храмы или другие важные здания.

Кошки сфинксы, с их гладкой, почти безволосой кожей, создают впечатление некой статности и монументальности, что напоминает о каменных статуях сфинксов. К тому же, у этих кошек выразительное и слегка загадочное “личико”, что также ассоциируется с лицом сфинкса. Из-за этих ассоциаций и внешнего сходства кошек этой породы назвали “сфинксами”.

В заключении стоит сказать, что сфинксы — это не просто необычные кошки, но и замечательные спутники. Их любопытство, дружелюбие и особенный внешний вид делают их одними из самых запоминающихся домашних питомцев.