Неизвестная планета: достопримечательности Ватикана

Крохотное государство, священный анклав, место, где можно получить папское благословение. Фото любой достопримечательности Ватикана способно убедить отправиться в путешествие даже самого бывалого туриста.

Апостольский дворец

Главная официальная резиденция римского папы представлена комплексом сооружений, возведенных в разное время. В их числе – самые известные достопримечательности Ватикана. Если визит сюда попадет на выходные, есть шанс увидеть, как из окна своего кабинета папа римский обращается к верующим с молитвой «Ангелус» и короткой проповедью. Это происходит каждое воскресенье, в полдень.

Собор Святого Петра

Сортируя по значимости главные достопримечательности Ватикана, одно из первых мест стоит отвести этому собору. Возвышаясь на 136 м, он удивляет своими размерами и оформлением. Великолепной архитектурой собор обязан Микеланджело, Бернини, Рафаэлю, Браманте. С вершины купола открывается удивительный вид на его интерьер, украшенный статуями святых, памятниками и надгробиями.

Площадь Святого Петра

Даже не определяясь заранее, что посмотреть в Ватикане за 1 день, вы все равно попадете сюда, ибо рейтинг этого места с обелиском из розового гранита зашкаливает. Именно на Площади Святого Петра собираются верующие для того, чтобы получить благословение папы, помолиться с католиками всего мира или поучаствовать в праздничной мессе.

Балдахин Бернини

Созданный известным архитектором Лоренцо Бернини (1624-1633 гг.) специальный навес над алтарем, именуемый балдахином, находится в соборе Святого Петра в Ватикане. Огромный бронзовый балдахин (киворий), высотой 29 метров, установлен прямо под круглым отверстием в вершине купола собора на четырёх витых колоннах, на которых стоят статуи ангелов. Множество декоративных элементов конструкции воспевают аристократический род понтифика Урбана VIII, при котором балдахин был создан. Всех посетителей собора шедевр Бернини до сих пор поражает своей роскошью и монументальностью.

Священные гроты

Священные гроты Ватикана находятся сразу под собором Святого Петра на центральной площади католического государства. Это целая система из катакомб и тоннелей, многочисленных часовен, где находится гробница с мощами Святого Петра, знатных особ и правителей Ватикана.

Гротта-ди-Лурде

Не все интересные места Ватикана представлены архитектурными сооружениями. Строительство этой искусственной пещеры, углубленной в Ватиканских садах, началось на заре ХХ в. Сегодня это уменьшенная копия Лурдес Грот во Франции. Увитая зеленью, она ежедневно привлекает массу туристов.

Сикстинская капелла

Едва ли есть турист, незнакомый с этой достопримечательностью. С какой целью бы не была организована поездка, это место обязательно к посещению. В середине XVI в. дополненная «Страшным судом» Микеленджело, капелла всемирно известна своими фресками работы величайших мастеров: Перуджино, Россели, Боттичелли. Сегодня здесь проводятся конклавы.

Ватиканские сады

В хорошую погоду сама природа решает, что посмотреть в Ватикане. В этот знаменитый своей красотой ландшафтный ботанический парк приведут гиды в Ватикане – без них попасть сюда не получится. В XVIII в. здесь выращивались фрукты, овощи и медицинские растения, сегодня растительный мир на 20 га имеет исключительно декоративное предназначение.

Пинакотека

В перечень лучших достопримечательностей Ватикана входит музейная коллекция живописи. Основал ее в XVIII в. папа Пий VI, отдельное здание Пинакотека получила в 1932. Своим престижем и знаменитостью собрание картин обязано самым известным мастерам различных эпох. В 18 залах около 400 картин расположены в порядке хронологии.

Станцы Рафаэля

Рассматривая достопримечательности Рима, стоит запланировать посещение и этого места. 4 дворцовые комнаты сплошь расписаны фресками работы Рафаэля периода 1508-1517 гг. В зале Константина некоторые изображения выполнялись после смерти мастера его учениками. Это место заслуживает лучшие рекомендации путешественников.

Вилла Пия

Датированное серединой XVI в., это строение было летней виллой для пап Пия IV и Павла IV. Строение достаточно красиво: овальный внутренний двор, усаженный зеленью, окружен двумя павильонами и двумя крытыми переходами. Туристы оставляют лучшие отзывы о статуях, фресках, удивительной плитке на полах.

Музей Пио-Клементино

Этот музей античного искусства занимает заслуженное место в списке достопримечательностей Ватикана. В его залах представлены скульптуры, мозаики, саркофаги. Целью создателей музея Пия VI и Клемента XIV было хранение римских и греческих шедевров на территории дворца Бельведер. По мере пополнения коллекции к музею пристраивались помещения, залы дифференцировались по тематике, для самых значимых скульптур были сделаны ниши. Многие экскурсии в Ватикан предусматривают его посещение.