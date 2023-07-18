Выпущен первый автомобиль Tesla Cybertruck, новейшее детище Илона Маска

Массовое производство Tesla Cybertruck начнётся в ближайшие месяцы, но оформлять заказы можно уже сейчас.

Итак, автомашина Tesla Cybertruck, о необходимости запуска которой в производство всё время говорил Илон Маск, стала реальностью, и её можно уже заказать на официальном сайте компании.

Первый автомобиль Tesla Cybertruck был выпущен в прошедшую субботу, 15 июля, на автозаводе в Техасе. Массовое производство начнётся чуть позже, но желающие приобрести эту новейшую модель, скорее всего, будут вынуждены ждать до зимы, так как очередь на приобретение её уже значительна.

Вот некоторые данные о Тesla Cybertruck, включая предполагаемые цены (которые официально пока не анонсированы, а при оформлении заказа на сайте компании необходимо вначале внести залог в размере 150 долларов США, и только после этого можно начать процесс оформления покупки):

Tesla Cybertruck – электрический пикап, который был представлен компанией Tesla ещё в 2019 году. У машины необычный дизайн с острыми углами и прочным стальным экзоскелетом – как видно на фотографии.

Согласно данным компании, основные характеристики Тесла Cybertruck следующие:

Машина может вместить до шести человек.

Автомобиль может перевозить до 3500 фунтов (почти 1600 кг) полезной нагрузки и буксировать более 14000 фунтов (примерно 6350 кг).

Он имеет регулируемую пневматическую подвеску, которая может подниматься и опускаться на четыре дюйма (10 сантиметров).

Модель снабжена 17-дюймовым сенсорным экран с новым пользовательским интерфейсом.

Модель будет доступна в трех вариантах: с одним, двумя или тремя электродвигателями.

Компания заверяет, что автономность будет от 250 до 500 миль на одном заряде (то есть, примерно 400-800 километров). Автономность зависит от климатических условий, дороги и вождения.

Предварительно заявленные цены несколько раз менялись, но пока считается, что машины будут продаваться по ценам от 39900 до 69900 долларов США, в зависимости от модели и комплектации: Одномоторный заднеприводный автомобиль с дальностью хода более 250 миль, разгоном до 60 миль/ч за 6,5 секунд, максимальной скоростью 110 миль/ч – стартовая цена 39900 долларов. Двухмоторный полноприводный автомобиль с дальностью хода более 300 миль, разгоном до 60 миль/ч за 4,5 секунды, максимальной скоростью 120 миль/ч – стартовая цена 49900 долларов. Трехмоторный полноприводный автомобиль с дальностью хода более 500 миль, разгоном до 60 миль/ч за 2,9 секунды, максимальной скоростью 130 миль/ч – стартовая цена 69900 долларов.

Эти данные были заявлены ещё в 2019 году. Однако буквально накануне Tesla удалила эти спецификации и цены со своего сайта, так что характеристики могут измениться к моменту массового запуска Tesla Cybertruck в производство осенью 2023 года, а то и зимой.

После ряда неудач с Твиттером (только что Маск пожаловался, что Твиттер несёт убытки из-за падения заказываемой рекламы), миллиардер воспрял духом – перспективы у новой модели пока замечательные (но это по словам представителей компании, а вот судя по комментариям читателей, которые знакомятся с моделью, общего восторга дизайн не вызывает).