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Общество Животные О национальном парке Канады Клуане
Kluane
Ландшафт парка Клуане. Фото Sunux/ Shutterstock.

О национальном парке Канады Клуане

Megan Jorgensen Июл 18, 2023 Животные, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Канады, Отдых, Природа, погода, экология, Путешествия, туризм Оставить комментарий 140 Просмотров

Национальный парк Канады Клуане

Рассказ об одном из самых больших и самых интересных национальных парках Канады – парке Клуане.

Национальный парк Канады Клуане расположен в юго-западной части территории Юкон, возле границы с Аляской. Этот парк занимает площадь более 22 000 квадратных километров и является одним из крупнейших национальных парков страны.

Особенностью парка Клуане являются его величественные горные пейзажи – ведь в этом парке расположены самые высокие горы Канады, включая гору Логан, высота который 5959 метров и которая является второй по высоте горой в Северной Америке после горы Денали на Аляске (Денали – бывшая гора МкКинли, названная в честь убитого террористом президента США МкКинли и переименованная в 2015 году).

Парк Клуане известен своими ледниками, которые покрывают большую часть его территории. Это одно из немногих мест на Земле, где можно увидеть глубоко проникающие в материк ледники. Благодаря этим ледникам, парк является важным исследовательским центром для изучения климатических изменений.

В парке десятки видов животных – от медведей гризли до овец Долл, от карибу до песцов, и десятки видов птиц, включая беркутов.

В Национальном парке Клуане множество возможностей для активного отдыха, включая возможности совершать долгие пешие прогулки, велосипедные прогулки, поездки на каяках и каноэ. В нём можно рыбачить и устраиваться на ночь в кемпингах. Зимой здесь можно заняться лыжным спортом, снегоходами и наблюдением за северным сиянием.

Клуане вместе с несколькими другими территориями включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО как объект Kluane/Wrangell-St.Elias/Glacier Bay/Tatshenshini-Alsek”.

Заметим, что прямых рейсов из аэпортов Квебека в близлежащий к парку город Уайтхорс не существует, поэтому тем, кто хочет парк посетить, придется делать пересадку, например, в Ванкувере или Калгари. Полет из Монреаля до Ванкувера или Калгари занимает около 5 часов, а затем еще около 2 часов надо добираться до Уайтхорса. С учетом времени на пересадку, проверку безопасности и ожидание, перелет может занять около 9-12 часов или даже больше в зависимости от расписания рейсов. После прибытия в аэропорт Уайтхорса до национального парка Клуане можно доехать на автомобиле примерно за 2-3 часа. Поэтому в общем, путешествие может занять от 11 до 15 часов или больше. Так что, ехать на отдых в эти места имеет смысл, если есть достаточно времени и желание посетить удивительные по красоте места.

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