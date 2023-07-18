Национальный парк Канады Клуане

Рассказ об одном из самых больших и самых интересных национальных парках Канады – парке Клуане.

Национальный парк Канады Клуане расположен в юго-западной части территории Юкон, возле границы с Аляской. Этот парк занимает площадь более 22 000 квадратных километров и является одним из крупнейших национальных парков страны.

Особенностью парка Клуане являются его величественные горные пейзажи – ведь в этом парке расположены самые высокие горы Канады, включая гору Логан, высота который 5959 метров и которая является второй по высоте горой в Северной Америке после горы Денали на Аляске (Денали – бывшая гора МкКинли, названная в честь убитого террористом президента США МкКинли и переименованная в 2015 году).

Парк Клуане известен своими ледниками, которые покрывают большую часть его территории. Это одно из немногих мест на Земле, где можно увидеть глубоко проникающие в материк ледники. Благодаря этим ледникам, парк является важным исследовательским центром для изучения климатических изменений.

В парке десятки видов животных – от медведей гризли до овец Долл, от карибу до песцов, и десятки видов птиц, включая беркутов.

В Национальном парке Клуане множество возможностей для активного отдыха, включая возможности совершать долгие пешие прогулки, велосипедные прогулки, поездки на каяках и каноэ. В нём можно рыбачить и устраиваться на ночь в кемпингах. Зимой здесь можно заняться лыжным спортом, снегоходами и наблюдением за северным сиянием.

Клуане вместе с несколькими другими территориями включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО как объект Kluane/Wrangell-St.Elias/Glacier Bay/Tatshenshini-Alsek”.

Заметим, что прямых рейсов из аэпортов Квебека в близлежащий к парку город Уайтхорс не существует, поэтому тем, кто хочет парк посетить, придется делать пересадку, например, в Ванкувере или Калгари. Полет из Монреаля до Ванкувера или Калгари занимает около 5 часов, а затем еще около 2 часов надо добираться до Уайтхорса. С учетом времени на пересадку, проверку безопасности и ожидание, перелет может занять около 9-12 часов или даже больше в зависимости от расписания рейсов. После прибытия в аэропорт Уайтхорса до национального парка Клуане можно доехать на автомобиле примерно за 2-3 часа. Поэтому в общем, путешествие может занять от 11 до 15 часов или больше. Так что, ехать на отдых в эти места имеет смысл, если есть достаточно времени и желание посетить удивительные по красоте места.