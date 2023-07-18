Покушение на женщину совершил её бывший друг, который уже находится под следствием и ожидает суда в связи с её избиением

Подозреваемый, пытавшийся убить в районе Плато в понедельник, 17 июля, женщину, уже находится под следствием по обвинению в её избиении год назад.

Некий Ариф Махмуд Шодри (Arif Mahmood Chaudhry) был арестован вчера (17 июля) по обвинению в попытке убийства женщины. Покушение состоялось в монреальском районе Plateau-Mont-Royal. Преступник, вооружённый ножом, напал на женщину и нанёс ей несколько ударов. По всей видимости, он ворвался в квартиру жертвы на улице Laurier и пытался перерезать ей горло. Каким-то чудом женщина (ей 47 лет) вырвалась в последний момент и сумела броситься бежать. Полицейских вызвали соседи, услышавшие крики.

Преступник был схвачен на его квартире в районе Saint-Laurent. После его ареста оказалось, что месье Ариф Махмуд Шодри, возраста 51 год, уже был под судом и уже год назад ему было запрещено решением суда даже близко подходить к женщине, запрещно ей звонить и общаться с ней. Выяснилось, что 7 и 10 августа прошлого год он дважды напал на ту же самую женщину и нанёс ей несколько ударов кулаками. Он был задержан, обвинён в избиение, а его процесс по этому делу должен состояться в сентябре (но, как сказано выше, решением суда ему категорически запрещено общаться с этой женщиной). Подробности отношений преступника и жертвы не сообщаются, но указывается, что речь идёт о, мягко говоря, неадекватной реакции мужчины на решение женщины с ним расстаться. Сообщается, что весь последний год мужчина находился в состоянии глубочайшей депрессии.

Суд отказал обвиняемому в освобождении под залог. Дата процесса пока не назначена, но предварительное слушание назначено на вторник, 18 июля.