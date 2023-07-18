Николас Кейдж пропустит Монреальский кинофестиваль из-за актерской забастовки

Американский актер Николас Кейдж не посетит канадский кинофестиваль из-за забастовки актеров. Он отказался посещать самый большой канадский жанровый кинофестиваль “Фантазия”.

Голливудский актер Николас Кейдж должен был появиться 22 июля на смотре, где в его планах было представить новую картину “Схватка с дьяволом”. Также Николас должен был получить почетную награду за достижения в карьере в рамках фестиваля.

“Мы с грустью сообщаем, что из-за забастовки Гильдии киноактеров Николас Кейдж не сможет присутствовать на фестивале в следующие выходные. Мы надеемся, что профсоюзы скоро заключат справедливую сделку”, – сообщает в официальном обращении дирекция фестиваля.

Данное мероприятие проходи в Монреале с 1996 года. За это время фестиваль стал одним из крупнейших в Канаде и важнейших для мирового жанрового кино.