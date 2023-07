DUESSELDORF, GERMANY - NOVEMBER 25: Nicolas Cage attends the German Sustainability Award 2016 (Deutscher Nachhaltigkeitspreis) at Maritim Hotel on November 25, 2016 in Duesseldorf, Germany. (Photo by Sascha Steinbach/Getty Images)

Николас Кейдж пропустит Монреальский кинофестиваль из-за актерской забастовки















Американский актер Николас Кейдж не посетит канадский кинофестиваль из-за забастовки актеров. Он отказался посещать самый большой канадский жанровый кинофестиваль “Фантазия”. Американский актер Николас Кейдж не посетит канадский кинофестиваль из-за забастовки актеров. Он отказался посещать самый большой канадский жанровый кинофестиваль “Фантазия”. Голливудский актер Николас Кейдж должен был появиться 22 июля на смотре, где в его планах было представить новую картину “Схватка с дьяволом”. Также Николас должен был получить почетную награду за достижения в карьере в рамках фестиваля. “Мы с грустью сообщаем, что из-за забастовки Гильдии киноактеров Николас Кейдж не сможет присутствовать на фестивале в следующие выходные. Мы надеемся, что профсоюзы скоро заключат справедливую сделку”, – сообщает в официальном обращении дирекция фестиваля. Данное мероприятие проходи в Монреале с 1996 года. За это время фестиваль стал одним из крупнейших в Канаде и важнейших для мирового жанрового кино. Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события! Пожалуйста, оставьте это поле пустым. Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Поделиться