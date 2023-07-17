Банковский регулятор Канады информирует

Банковский регулятор Канады начал консультации по предлагаемым изменениям в руководстве по ипотечному кредитованию для устранения рисков, связанных у заемщиков с растущими выплатами по счетам.

Банковский регулятор Канады начал консультации по предлагаемым изменениям в руководстве по ипотечному кредитованию для устранения рисков, связанных у заемщиков с растущими выплатами по счетам.

Управление суперинтенданта финансовых учреждений хочет устранить риски, связанные с увеличением остатков на счетах, что может произойти, например, в тех случаях, когда фиксированных платежей по ипотечным кредитам с переменной процентной ставкой недостаточно для покрытия процентной части.

Предложение поступило после стремительного повышения процентных ставок с 0,25% в начале прошлого года до 4,75% по состоянию на прошлый месяц, и увеличилось до 5% совсем недавно, что создало нагрузку на заемщиков и вызвало опасения по поводу рисков для ипотечного рынка.

В начале 2023 года владение жильем стало немного доступнее, но жилищный кризис все еще бушует согласно отчету РБК.

Оптимизм относительно канадской экономики растет, но большинство по-прежнему считает экономические условия плохими: такой результат сделан по факту недавнего опроса.

Разрыв между канадскими домохозяйствами с высоким и низким доходами увеличивается рекордными темпами. Об этом информирует StatCan.

Более половины канадцев теряют 200 долларов или меньше из-за того, что не могут оплатить все свои счета. Они вынуждены платить пеню по отложенным платежам.

Предложение регулятора официально закрепляет, что ипотечные кредиты с растущим балансом и соотношением кредита к стоимости выше 65% не соответствуют его ожиданиям, связанным с руководящими принципами по ипотеке B-20.

Что касается проверки достаточности капитала ипотечного страховщика, то это позволило бы некоторым ипотечным кредитам вырасти до 105% от первоначальной суммы кредита, прежде чем кредитор предпримет меры по исправлению положения, по сравнению с текущим 100-процентным пределом.

Консультации продлятся ло 1 сентября.

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