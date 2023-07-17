Фильмы и сериалы поставлены на паузу

В США началась забастовка актеров, которые впервые с 1960 года присоединились к бастующим сценаристам — те остановили работу еще 2 мая. Непреодолимые противоречия двух гильдий с главами киностудий и стриминговых сервисов привели к тому, что Голливуд переживает один из крупнейших кризисов в своей истории.

В США началась забастовка актеров, которые впервые с 1960 года присоединились к бастующим сценаристам — те остановили работу еще 2 мая. Непреодолимые противоречия двух гильдий с главами киностудий и стриминговых сервисов привели к тому, что Голливуд переживает один из крупнейших кризисов в своей истории.

Срок трехлетнего контракта между Актерской гильдией (SAG-AFTRA), в которой состоят 160 тыс. человек, и Альянсом продюсеров кинофильмов и телевидения (AMPTP) истек еще 30 июня. С 7 июня продолжались переговоры об условиях нового контракта. Учитывая, что они шли на фоне забастовки Гильдии сценаристов (WGA), с которыми актеры разделяют многие из своих требований к AMPTP и которым они сразу выразили свою поддержку (многие известные исполнители даже принимали участие в пикетах), никто не ожидал, что эти переговоры будут простыми.

5 июня 98% членов SAG-AFTRA высказались за одобрение забастовки, в случае если продюсеры не удовлетворят все запросы гильдии, а 24 июня более 1 тыс. актеров, включая, например, таких известных, как Мерил Стрип, Шарлиз Терон и Хоакин Феникс, подписали открытое письмо руководству профсоюза, призывая твердо отстаивать свои интересы. Тем не менее SAG-AFTRA согласилась продлить переговоры до 13 июля, однако затем признала, что AMPTP просто затягивал время, чтобы успеть прорекламировать свежие летние блокбастеры, при этом не собираясь идти навстречу гильдии. В итоге соглашения достигнуто не было, и с 00 часов 14 июля актеры начали бессрочную забастовку.

Актеры требуют повышения минимальной оплаты труда, страховых и пенсионных выплат, увеличения отчислений, а также надбавок в тех случаях, когда проект набирает большое количество просмотров.

Еще одним камнем преткновения на переговорах стало использование искусственного интеллекта. И сценаристов, и актеров беспокоит намерение производителей контента все чаще применять его в создании фильмов и сериалов. Так, руководство SAG-AFTRA возмутило предложение продюсеров привлекать актеров массовки на съемки только на один день, сканировать их внешность и потом использовать их цифровые образы, таким образом, заплатив за работу только один раз.

Актеры требуют урегулировать и ограничить использование искусственного интеллекта, разрешив его применение только с согласия исполнителей и за соответствующую компенсацию.

На время забастовки членам гильдии запрещаются любые съемки и закадровая работа на проектах, которые до последнего момента находились в производстве (это производство, соответственно, останавливается, что коснется, например, «Гладиатора-2» и очередного «Дэдпула»). Едва ли не единственным проектом, чьи съемки продолжаются, несмотря на забастовку, остался второй сезон сериала НВО «Дом драконов».