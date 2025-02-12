Новости Западного острова

Новости муниципалитетов Западного острова

В декабре прошлого года DDO объявил о приобретении саней Lugiglace – вспомогательного устройства, позволяющего инвалидам-колясочникам кататься на льду. Теперь оно появилось и в городе Дорваль.

«В рамках своей миссии по организации инклюзивного досуга, – говорится на сайте города, – город Дорваль также предоставляет высокопроизводительные сани для катания на льду инвалидов-колясочников, доступные в часы рекреационного катания. Это оборудование позволяет инвалидам-колясочникам перемещаться по льду, чтобы испытать радость катания. Участники должны иметь сопровождающего в коньках, который будет толкать их по льду. Санки подходят для колясок большинства размеров и просты в использовании».

Банк продовольствия West Island Mission переехал на новое место в самом центре Dollard-des-Ormeaux. Теперь его можно найти по адресу 72D Brunswick Boulevard. Новое центральное местоположение укрепляет миссию по поддержке жителей Западного острова, сталкивающихся с проблемой отсутствия продовольственной безопасности, и облегчает доступ к нашим услугам для населения и ценных доноров. Благодаря уникальной модели бакалейной лавки члены организации могут выбирать продукты, соответствующие их потребностям, вкусам и культурным предпочтениям. Открыт с понедельника по четверг с 8 утра до 4 вечера и в пятницу с 8 утра до полудня.

Ремонтные работы в полицейском участке 4 SPVM, расположенном в Доллар-де-Ормо, потребуют временного переноса стойки обслуживания с 3 марта. Это не повлияет на работу участка на данной территории. В этот период стойка обслуживания граждан будет работать на соседском участке 3, расположенном по адресу 14680 Pierrefonds Boulevard, Pierrefonds.

Клуб пожилых людей DDO ищет координатора по работе с населением и клиентами. Это постоянная должность с полной занятостью (35 часов в неделю).

Для повышения устойчивости территории к весенним наводнениям район устанавливает блокирующую камеру под Chemin de la Rive-Boisée, что позволит установить постоянные насосы для перенаправления дождевой воды. Это поможет ограничить наводнения во время весенних паводков в этом районе. Запорная камера изолирует сеть ливневых стоков от реки во время значительных паводков. Как только клапан будет закрыт, включатся насосы, обеспечивая лучшую защиту жителей, проживающих в районе Chemin de la Rive-Boisée.

Работы на участке между улицей Давид и бульваром Гуэн продлятся около восьми недель.

Движение по Chemin de la Rive-Boisée будет частично затруднено, но будет разрешено в обоих направлениях. Пешеходам придется пользоваться восточным тротуаром Chemin de la Rive-Boisée, а также переходами, предусмотренными на перекрестках, поскольку тротуар в зоне работ будет недоступен. Входы в жилые дома и другие здания останутся доступными в любое время.

Оборудование на стройплощадке может вызывать шум, пыль, запахи и вибрацию, но будут приняты все необходимые меры для минимизации этих неудобств.

Работы будут проводиться с понедельника по пятницу, с 7 утра до 7 вечера. Некоторые работы могут быть отложены или продлены из-за непредвиденных обстоятельств или неблагоприятных погодных условий.

Город Биконсфилд разместил предупреждение от провинции о распространенности кори в обществе и важности вакцинации, особенно для детей до 12 лет, беременных женщин, родившихся в 1970 году или позже (включая беременных женщин, родившихся между 1970 и 1979 годами, которые получили одну дозу вакцины), и людей с иммуносупрессией (реципиенты трансплантата костного мозга, независимо от возраста или статуса вакцинации, а также от того, болели ли они корью или нет; люди с иммуносупрессией, родившиеся в 1970 году или позже, которые не болели корью (или не имеют доказательств того, что они болели корью, независимо от статуса вакцинации). В настоящее время вакцинация против кори доступна в местных пунктах обслуживания в Киркланде и Лашине.

Зоопарк «Экомузей» объявил о появлении Арии, самой первой рыси в зоопарке, в рамках специальной программы на весенние каникулы, предлагающей веселые и полезные мероприятия для всей семьи. Для Арии была построена совершенно новая среда обитания. Сразу несколько команд работали над созданием среды, в которой она сможет процветать.

До середины февраля посетители также могут перехитрить эльфа Помпона с помощью игры «Иди по следам эльфа» или насладиться образовательными презентациями по выходным.

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