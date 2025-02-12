QAHN объявляет о грантах на развитие местного англоязычного наследия

Сеть англоязычного наследия Квебека объявила конкурс на получение микрогрантов на развитие наследия, срок подачи заявок на которые истекает 28 февраля.

QAHN – это «некоммерческая, беспартийная организация, действующая на территории всей провинции и занимающаяся вместе со своими членами сохранением и популяризацией истории, наследия и культуры Квебека, и в частности англоязычных общин Квебека». Организация заявляет, что «стремится к расширению знаний об истории, наследии и культуре этих общин, информируя, вдохновляя и объединяя людей посредством своей деятельности и услуг».

QAHN отмечает, что «благодаря щедрой поддержке Министерства канадского наследия в рамках Целевого фонда для англоязычных общин Квебека, QAHN рада объявить первый конкурс предложений для своей новой программы „Поддержка осведомленности о наследии, признания и вовлечения“ (SHARE)».

Некоммерческие организации-члены QAHN «имеют право подать заявку на получение микрогранта в размере до 25 000 долларов».

Программа SHARE будет финансировать проекты, которые «повышают узнаваемость англоязычного наследия Квебека, наводят мосты и способствуют диалогу между англоязычным меньшинством и франкоязычным большинством», а также «поощряют совместную деятельность англоязычных и франкоязычных организаций или групп, занимающихся наследием».

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