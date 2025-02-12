87 частных домов для престарелых закроются в Квебеке в 2024 году: исследование

Более 1000 жителей Квебека были выселены из частных домов престарелых за 12 месяцев, оставив им меньше возможностей в условиях жилищного кризиса, согласно результатам исследования, проведенного в масштабах провинции.

По данным Квебекской ассоциации пенсионеров государственных и полугосударственных учреждений (AQRP), 1 400 пожилых людей были выселены после закрытия 87 домов в период с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года.

Больше всего закрытий пришлось на регион Монтереги в Квебеке: 15 заведений закрыли свои двери, в результате чего 173 пожилых человека лишились своего жилья.

Закрытия произошли, несмотря на трехлетний мораторий на выселение пожилых людей в связи с ремонтом. Ассоциация утверждает, что мораторий не решил проблему кризиса и требует новой модели ухода за пожилыми людьми.

Цифры ниже, чем в прошлом году

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выселений по всей провинции сократилось на 44 %. В период с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года свои дома потеряли 2 557 пожилых людей.

«Следует признать, что количество выселений резко сократилось, что свидетельствует о более тщательном подходе к переселению перемещенных пожилых людей. Однако закрытие RPA остается неизменным на протяжении года […] Каждое закрытие вырывает пожилых людей с корнем, ввергая их в глубокую беду», – говорит президент AQRP в провинции Поль-Рене Рой.

Чтобы остановить кровотечение, AQRP предлагает превратить RPA в муниципальное жилье, управляемое компаниями по уходу за престарелыми.

«В этом случае солидарность будет превалировать над прибылью, местные службы будут легко доступны, а жители станут не просто арендаторами, а активными членами настоящего сообщества, основанного на взаимопомощи и коллективной жизни», – заявили в ассоциации.

«Когда РПА закрывается, исчезает не только адрес, но и целая сеть жизни. Пожилые люди оказываются вынуждены платить больше за жилье вдали от своей общины», – добавил Рой.

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