Оливковое масло на сумму более 1 млн долларов похищено у монреальской автотранспортной компании

Более 100 паллет оливкового масла стоимостью более 1 миллиона долларов было украдено в Монреале, сообщает полиция.

Полиция Монреаля (SPVM) сообщила, что транспортная компания отправляла товар клиенту в Монреале, а 3 и 4 февраля он не был доставлен.

О краже было заявлено 5 февраля. В SPVM говорят, что у компании было оливковое масло, которое необходимо перелить в отапливаемые трейлеры для хранения и транспортировки продукта.

Другая компания приехала и уехала с товаром, но он так и не был доставлен, сообщает полиция. Арестов не было, полицейское расследование продолжается.

«Мы изучаем некоторые записи и надеемся, что сможем получить больше информации о грузовиках, которые приехали для перевозки», – сказал представитель SPVM Жан-Пьер Брабант.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о краже, обращаться на анонимную линию информационной преступности по телефону 514-393-1133.

Воровство оливкового масла – явление не новое: известны как крупные кражи, так и мелкие кражи в супермаркетах в поисках «жидкого золота».

В сентябре компания Terra Delyssa сообщила, что в Хьюстоне (штат Техас) было украдено органическое оливковое масло extra virgin на сумму 2,5 миллиона долларов, через несколько дней после того, как грузовик с продуктом был угнан в Монреале.

Европейские новостные источники сообщают, что оливковое масло стало самым воруемым продуктом в супермаркетах Испании, и многие супермаркеты закрывают его на замок.

Производители оливкового масла в Средиземноморье страдают от многолетней засухи, и цены на него растут.

По данным Статистического управления Канады, в марте 2024 года канадцы платили за литр оливкового масла в среднем 16,32 доллара. Это больше, чем 14,30 доллара в январе. Три года назад, в марте 2021 года, покупатели платили всего 6,62 доллара за литр.

Однако, по словам директора аналитической лаборатории Dalhousie University Agri-Food Сильвена Шарлебуа (Sylvain Charlebois), цены значительно снизились.

«Оптовые цены в Европе упали на 50 процентов», – сказал он. «В 2024 году в Европе был очень высокий урожай».

Шарлебуа говорит, что когда широкая общественность осознает, что какой-либо продукт, например оливковое масло, дорожает, этот продукт может стать мишенью.

«Организованная преступность, как правило, смотрит на эти продукты более серьезно, потому что они понимают, что большинство людей знают, что эти продукты дорогие, и им будет легче найти черный рынок для этих продуктов», – сказал он.

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