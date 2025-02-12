Электронное табло Лаваля для уборки снега не работает в Шомедее

Ожидалось, что они будут введены в эксплуатацию этой зимой, но город продолжает использовать старые знаки «Стоянка запрещена».

Прошло около года с тех пор, как город Лаваль с шумом объявил, что будет расширять использование подсвечиваемых электронных знаков вдоль жилых улиц, чтобы лучше информировать автомобилистов и жителей об ограничениях на парковку, когда после снегопадов начинаются работы по уборке снега.

На январском заседании городского совета в 2024 году члены совета заключили контракт с компанией Pierre Brossard (1981) ltée на установку электронных знаков, регулирующих парковку, на ряде улиц в таких районах, как Chomedey в западной части Лаваля.

Знаки, программируемые дистанционно, позволят муниципальным служащим информировать автомобилистов и жителей в режиме «реального времени», а не с помощью устаревших картонных знаков, устанавливаемых вручную, которые используются уже несколько десятилетий и должны устанавливаться вручную по одному в снежные валы на обочинах улиц.

В процессе работы новые световые панели загораются в нужный момент, чтобы показать конкретное время уборки снега (или уборки улиц летом). Город решил выбрать эту систему после того, как за последние несколько лет на его территории было проведено несколько пилотных проектов.

Тем не менее, от одного из домовладельцев на улице Ченард в Хомедее стало известно, что городские власти продолжают использовать картонные знаки на его улице. И это несмотря на то, что на Ченарде уже установлены новые электронные знаки, но, похоже, до сих пор они не приносят никакой пользы.

Широкомасштабное внедрение системы началось летом 2024 года, и ожидалось, что в Шомедее она заработает в течение нынешнего зимнего периода. За этим должна была последовать установка и активация аналогичной системы электронных табло в Пон-Вьо и Лаваль-де-Рапиде в ближайшие летние месяцы.

В интервью газете The Laval News Джейсон Хоуп с улицы Шенар сказал, что его не особенно беспокоит тот факт, что город до сих пор использует старую систему картонных указателей, хотя новые электронные указатели уже установлены (хотя и неактивны) в течение некоторого времени.

По его словам, ему и нескольким его соседям было «просто любопытно» узнать о намерениях городских властей. Стоит отметить, что город Лаваль решил внедрить новую автоматизированную систему знаков в рамках пакета поправок к своей стратегии уборки снега в зимнее время, которая ранее включала узкую и непопулярную политику запрета парковки после снегопадов.

«У меня был разговор с соседями, которые задавались вопросом, почему они [городские власти] до сих пор устанавливают эти знаки», – сказал он, добавив, что они зашли на сайт мэрии Лаваля, чтобы узнать, есть ли там какая-нибудь информация, но не увидели никакой.

«Ничего не сказано о том, когда они [новые вывески] будут использоваться», – продолжил он. «Было бы неплохо получить от города хоть какие-то указания – может быть, просто немного информации о том, когда это произойдет. Даже несмотря на то, что в этом году снега выпало не так много, было бы неплохо узнать, когда город начнет их использовать».

Кароланн Л. Ганьон, представитель городского отдела по связям с общественностью и маркетингу, сказала, что система все еще устанавливается в районе западной части Лаваля, ограниченном автострадами 13, 15, 440 и Ривьер-де-Прери.

Однако она не сообщила ни точной, ни даже приблизительной даты, когда система начнет работать. «До того как она начнет работать, жителям затронутых секторов будет разослано официальное уведомление, чтобы сообщить им официальную дату», – сказала она.

До тех пор, добавила она, существующие методы информирования жителей, а также переносные картонные знаки, запрещающие парковку, останутся в силе.

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