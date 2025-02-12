Один блокбастер за другим, или Премьеры на eTVnet!

Такие премьеры просто нельзя пропустить! Фильмы и сериалы, которые хочется посмотреть все сразу, – в подборке от наших друзей в интерактивном ТВ eTVnet.com .

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Минута тишины

Российский предприниматель Валерий Королев отправляется на Ближний Восток, в Наристан. Там происходит мощное землетрясение, в результате которого мужчина теряет память. Однако со временем ему удается восстановить некоторые воспоминания. Но прежде чем выяснится, что он — один из богатейших людей России, ему вместе с психологом МЧС Марией Стрельцовой придется спасаться от преследований спецслужб в попытке понять, кто он и зачем прибыл в Наристан.

Фантазер

В один прекрасный день успешный и заслуженный инженер детских игровых автоматов Олег остается без работы: его сокращают. Рушится весь привычный уклад жизни семейства Лужиных. Олегу кажется, что в его возрасте найти приличную работу уже невозможно. Однако любящая жена Света убеждает Олега, что все еще впереди. Супруги решают вместе бороться за будущее и берутся за любое дело. Они тестируют на себе самые неожиданные профессии и запускают разнообразные бизнесы: открывают кулинарную фирму, массажный салон, сдают комнату внаем, выгуливают чужих собак и много чего еще.

Выжить в Самарканде. Новый сезон

Масштабноe шоу, в котором две команды — звездная и народная — столкнутся с двумя противоположными мирами Самарканда. С одной стороны, их будет ждать атмосфера прекрасной восточной сказки комплекса Silk Road Samarkand с роскошными отелями, бирюзовыми куполами, дворцами Вечного города и минаретами до небес. С другой — горный лагерь со спартанскими условиями, без воды, еды и нормальной постели. Какая из команд столкнется с роскошью, а какая с горными хребтами?

Один в один. Новый сезон

Шоу перевоплощений, участники которого примерят на себя образы легендарных музыкантов прошлого и настоящего и вживую исполнят на сцене самые знаменитые мировые хиты.

Купцы и дети

Москва, 1910 год. В дом купца второй гильдии Федора Ивановича Намолина из Санкт-Петербурга возвращается сын Костик, но не один, а с женой Лизой и еще одним членом их семьи. К ужасу Намолина, его единственный сын за время учебы стал социалистом, анархистом и вообще “Бог весть кем”! Костик больше не соглашается с мнением отца, отстаивает свою точку зрения и верит, что скоро жизнь в России полностью изменится. Однако такое положение дел совершенно не по нраву старшему Намолину, который привык, что в его доме происходит все так, как скажет он. Федор уверен, что во всем виноваты новые друзья Костика, и полон решимости перевоспитать сына.

Девушки с Макаровым. Новый сезон

Желая подкинуть проблем Макарову, лучшему полицейскому московского района Бутово, новое начальство выделяет ему “подкрепление” — четырех бывших студенток: отличницу Анну Туркину, самбистку Сашу Попову, мать-одиночку Олесю Вербу и просто красавицу Катю Синицкую. По задумке начальства, девушки должны ужаснуться характеру Макарова и настучать на грубияна, постоянно превышающего свои полномочия, а по задумке самого Макарова — уволиться после первого же дня, в который им пришлось выполнять самые нелепые поручения. Но что-то пошло не так.

Вредная привычка

Вася с Батей прожили в деревне всю жизнь. Но один непотушенный бычок нерадивого Бати оставляет сына и отца на улице без денег и дома. В отчаянии они едут в город и находят единственное место, где можно находиться 24 часа в сутки — фитнес-клуб. Теперь сельской парочке предстоит стать своими в мире смузи и пилатеса и показать местным обитателям, что такое фитнес по-деревенски. И, конечно же, найти свою любовь.

Самая большая луна

Среди нас живут эмеры, сверхлюди, наделенные необычными способностями. Они могут управлять человеческими эмоциями и не чувствуют боли, но при этом не способны любить. Их существование находится под угрозой, и Денис, молодой эмер-полукровка, отправляется на поиски избранной, которая может все изменить. Катю всю жизнь ограждали от любых эмоций, она даже не представляет, какой невероятной силой обладает.

Встретимся вчера

Сергей и Аня на пороге развода. За несколько лет семейной жизни они успели крепко друг друга достать. Аня небезосновательно считает Сергея раздолбаем, непригодным к семейной жизни. Сергея достала постоянная раздражительность жены, он уверен, что раньше Аня себя так не вела и была прикольнее. Супруги собираются ехать в ЗАГС, чтобы поставить точку во взаимоотношениях, но судьба распоряжается иначе. Выходя из дома, супруги каждый раз чудесным образом возвращаются в квартиру. И это не единственная странность. На календаре зима, за окном лето, на часах вечные 8:45. И в этой новой реальности им придется как-то уживаться.

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