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Новости Закон Лимона – нужен он автомобилистам или нет
Лимоны

Закон Лимона – нужен он автомобилистам или нет

Виктория Христова Окт 28, 2023 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 26 Просмотров

На днях закон Лимона ввели в Квебеке. Действует он и в некоторых штатах США.

Этот закон, название которого связано с кислой миной покупателя, которому достался бракованный товар с неисправимым дефектом, позволяет автомобилистам отказаться от купленной машины, если после трех неудачных попыток ремонта (в первые три года владения и на пробеге до 37 000 миль – 60 тысяч км) та или иная проблема так и не была устранена. Для этого не надо идти в суд или нанимать независимого эксперта. Необходимость четвертого обращения автоматически запускает процедуру возврата автомобиля.

То есть, бремя доказывания перекладывается с владельца транспортного средства на автопроизводителя.

Сам же автомобиль получает метку «Лимон», как битые автомобили, навсегда остаются в базах полиции и страховых компаний как побывавшие в ДТП. Поэтому подсунуть бракованный автомобиль другому покупателю не получится.

И закон этот распространяется не только на автомобили, но и на электронику и бытовую технику.

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