Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости В Мире ХАМАС согласился освободить всех захваченных гражданских
фото: https://rossaprimavera.ru/

ХАМАС согласился освободить всех захваченных гражданских

Виктория Христова Окт 28, 2023 В Мире, Новости Оставить комментарий 27 Просмотров

Представители движения ХАМАС сообщили о готовности освободить всех мирных пленных в случае, если этому не будут мешать израильские бомбардировки, заявил 27 октября член политбюро движения Абу Марзук.

 

Издание сообщило о ходе переговоров по освобождению захваченных движением ХАМАС на территории Израиля мирных граждан, которые ведут в настоящее время с представителями движение представители Соединенных Штатов, Катара, Египта и Турции.

По сообщению издания, в очередном раунде переговоров, который прошел 26 октября, были достигнуты предварительные результаты, заключающиеся в том, что ХАМАС выразил готовность освободить всех мирных пленных при условии, что Израиль прекратит на время бомбардировки территории сектора Газа.

По мнению ХАМАС, это необходимо для того, чтобы безопасно освободить пленных.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль подвергся 7 октября беспрецедентной по масштабу ракетной атаке с территории сектора Газа, вслед за которой группа бойцов движения ХАМАС пересекла границу Израиля и захватила мирных граждан.

Израиль в ответ приступил к выполнению операции возмездия, названной «Железные мечи», в ходе которой нанес авиационные удары по населенным пунктам на территории сектора Газа.

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*