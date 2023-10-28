ХАМАС согласился освободить всех захваченных гражданских

Представители движения ХАМАС сообщили о готовности освободить всех мирных пленных в случае, если этому не будут мешать израильские бомбардировки, заявил 27 октября член политбюро движения Абу Марзук.

Издание сообщило о ходе переговоров по освобождению захваченных движением ХАМАС на территории Израиля мирных граждан, которые ведут в настоящее время с представителями движение представители Соединенных Штатов, Катара, Египта и Турции.

По сообщению издания, в очередном раунде переговоров, который прошел 26 октября, были достигнуты предварительные результаты, заключающиеся в том, что ХАМАС выразил готовность освободить всех мирных пленных при условии, что Израиль прекратит на время бомбардировки территории сектора Газа.

По мнению ХАМАС, это необходимо для того, чтобы безопасно освободить пленных.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль подвергся 7 октября беспрецедентной по масштабу ракетной атаке с территории сектора Газа, вслед за которой группа бойцов движения ХАМАС пересекла границу Израиля и захватила мирных граждан.

Израиль в ответ приступил к выполнению операции возмездия, названной «Железные мечи», в ходе которой нанес авиационные удары по населенным пунктам на территории сектора Газа.