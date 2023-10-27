Курьёзное судебное дело. Приговорённому не до улыбок, но сам виноват

Мужчина приговорён к полутора годам домашнего заключения за видеосъмки любовных утех со своими партнёршами без их согласия.

Матьё Лефебвр (Matthieu Lefebvre), инженер по профессии и житель города Saint-Jean-sur-Richelieu, что расположен на Южном берегу, примерно в получасе езды от Монреаля, был арестован ещё два года назад по обвинению в незаконной видеосъёмке своих сексуальных партнёрш. Но обвиняемый был выпущен под залог, а суд состоялся только что.

Следствие установило, что мужчина заснял “любовные приключения” на своей квартире с пятнадцатью женщинами (начиная с 2019 года и по 2021 год). Из-за количества жертв незаконной съёмки дело подпало под категорию “серийных преступлений против разных лиц” (а этот факт, вне всякого сомнения, довольно серьёзное преступление – никому не понравится, если его (её) снимут на видео в тайне от него (её), так что преступление имело место). Но хотя в ходе следствия были установлены имена всех жертв героя-любовника, только две женщины согласились выдвинуть официальные обвинения и, тем самым, “серийные преступления” перестали быть таковыми.

Тем не менее, были установлены многочисленные детали похождений инженера. Он знакомился с женщинами и под раными предлогами привлекал их внимание и заинтересовывал. Одна из соблазнённых им девушек работала в лавке, и была приглашена на квартиру под предлогом просмотра для возможных съёмок в кино (девочка, хочешь сниматься в кино? Классика!) В квартире парень предлагал выпить бокал вина, расслабиться, после чего приступал к действиям. Если потенциальная жертва замечала зелёный огонёк на видеокамере, направленной на постель, Матьё пояснял, что речь о системе безопасности, не более.

Если выбранная жертва упиралась и не соглашалась на близость, инженер упорствовал, настаивал, а иногда предлагал неплохую финансовую компенсацию за оказания сексуслуг. Когда дело складывалось, наш “герой” снимал обнажённых женщин в постели (и не только в постели). Иногда в развлечениях участвовали две дамы одновременно.

В конце концов герой-любовник попался (каким образом, силы охраны правопорядка предпочитают не уточнять).

В свою защиту Матьё Лефебвр заявил, что съёмки велись с единственной целью – уберечь себя от возможного обвинения в насилии, в спаивании до бессознательного состояния, в сексе под угрозами. Подсудимый пояснил, что его перепугало движение, известное под названием MeToo – где женщины обвиняют мужчин в сексуальном насилии или даже просто в приставаниях, когда обвиняются известные и неизвестные личности, которым очень сложно защитить своё имя от таких обвинений. Посему и делались видео, – именно на такой случай, чтоб предъявить их в случае беспроигрышного доказательства невиновности.

Суд на внял доводам подсудимого. За незаконные съёмки двух из вступавших с ним в интимные отношения женщин Матьё Лефебвр приговорён к полутора годам домашнего заключения. Орден инженеров Квебека, в свою очередь, заверил, что состоится разбирательство, и преступник получит, наверняка, дисциплинарное взыскание.

Одним словом, не надо делать видеосъёмку без согласия объекта этой съёмки. А что надо делать? Советов много, серьёзных и не очень, но насколько они выполнимы, другой вопрос.