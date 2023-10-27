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Мужчина приговорён за “неприличное домашнее видео” без согласия объекта съёмки

Megan Jorgensen Окт 27, 2023 Криминал, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Общество, Происшествия Оставить комментарий 46 Просмотров

Курьёзное судебное дело. Приговорённому не до улыбок, но сам виноват

Мужчина приговорён к полутора годам домашнего заключения за видеосъмки любовных утех со своими партнёршами без их согласия.

Матьё Лефебвр (Matthieu Lefebvre), инженер по профессии и житель города Saint-Jean-sur-Richelieu, что расположен на Южном берегу, примерно в получасе езды от Монреаля, был арестован ещё два года назад по обвинению в незаконной видеосъёмке своих сексуальных партнёрш. Но обвиняемый был выпущен под залог, а суд состоялся только что.

Следствие установило, что мужчина заснял “любовные приключения” на своей квартире с пятнадцатью женщинами (начиная с 2019 года и по 2021 год). Из-за количества жертв незаконной съёмки дело подпало под категорию “серийных преступлений против разных лиц” (а этот факт, вне всякого сомнения, довольно серьёзное преступление – никому не понравится, если его (её) снимут на видео в тайне от него (её), так что преступление имело место). Но хотя в ходе следствия были установлены имена всех жертв героя-любовника, только две женщины согласились выдвинуть официальные обвинения и, тем самым, “серийные преступления” перестали быть таковыми.

Тем не менее, были установлены многочисленные детали похождений инженера. Он знакомился с женщинами и под раными предлогами привлекал их внимание и заинтересовывал. Одна из соблазнённых им девушек работала в лавке, и была приглашена на квартиру под предлогом просмотра для возможных съёмок в кино (девочка, хочешь сниматься в кино? Классика!) В квартире парень предлагал выпить бокал вина, расслабиться, после чего приступал к действиям. Если потенциальная жертва замечала зелёный огонёк на видеокамере, направленной на постель, Матьё пояснял, что речь о системе безопасности, не более.

Если выбранная жертва упиралась и не соглашалась на близость, инженер упорствовал, настаивал, а иногда предлагал неплохую финансовую компенсацию за оказания сексуслуг. Когда дело складывалось, наш “герой” снимал обнажённых женщин в постели (и не только в постели). Иногда в развлечениях участвовали две дамы одновременно.

В конце концов герой-любовник попался (каким образом, силы охраны правопорядка предпочитают не уточнять).

В свою защиту Матьё Лефебвр заявил, что съёмки велись с единственной целью – уберечь себя от возможного обвинения в насилии, в спаивании до бессознательного состояния, в сексе под угрозами. Подсудимый пояснил, что его перепугало движение, известное под названием MeToo – где женщины обвиняют мужчин в сексуальном насилии или даже просто в приставаниях, когда обвиняются известные и неизвестные личности, которым очень сложно защитить своё имя от таких обвинений. Посему и делались видео, – именно на такой случай, чтоб предъявить их в случае беспроигрышного доказательства невиновности.

Суд на внял доводам подсудимого. За незаконные съёмки двух из вступавших с ним в интимные отношения женщин Матьё Лефебвр приговорён к полутора годам домашнего заключения. Орден инженеров Квебека, в свою очередь, заверил, что состоится разбирательство, и преступник получит, наверняка, дисциплинарное взыскание.

Одним словом, не надо делать видеосъёмку без согласия объекта этой съёмки. А что надо делать? Советов много, серьёзных и не очень, но насколько они выполнимы, другой вопрос.

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