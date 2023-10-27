Магнитный склон – таинственная оптическая иллюзия в районе Эстри

Одно из интереснейших мест для посещения неподалеку от Монреаля – магнитный склон в Шартьервиле.

И ещё одна хэллоуинская история с квебекским привкусом:

Магнитный склон или магнитный косогор (Côte magnétique) – так называется странное оптическое явление, которое может наблюдать каждый из проезжающих через городок Шартиервиль (Chartierville), что находится в Восточных Кантонах Квебека (административный район Эстри), примерно в двухсот километрах от Монреаля.

Ни к магнетизму, ни к намагничиванию явление отношения не имеет, просто вот уже почти сто лет назад кто-то назвал это явление именно так. О чём же идёт речь?

Когда автомашина проезжает по дороге в этом месте, водитель вдруг понимает, что ему необходимо нажать на педаль газа для того, чтобы его автомобиль ехал вниз по пологому склону. Иначе автомобиль не поедете. Если же автомобиль на склоне остановить и поставить на нейтралку, то он вдруг сам по себе поедет наверх, к вершине плавного и пологого склона. Даже если мотор выключить, автомобиль будет продолжать движение наверх! Наблюдателю кажется, что какая-то непонятная сила притягивает автобомиль как магнитом, отсюда и название.

На самом деле, как сказано выше, никакого отношения к действию магнита гигантской силы явление не имеет, что доказывают многочисленные опыты, проводившиеся учёными и любопытствующими в течение десятков лет.

Но и исчерпывающего объясняния явлению до сих пор нет. Как правило, считается, что речь идёт об оптической иллюзии, и наблюдателю только кажется, что он движется вниз по склону, тогда как на самом деле высота повышается. Согласно другой версии, которая опирается на измерения разницы высот (но эта разница незначительна), на проезжающие автомобили действует пока неизвестная нам природная сила.

В сети есть даже чертежи, диаграммы и геометрические построения, которые поясняют механизм появления таинственного явления.

Версий предостаточно, в сети можно найти десятки пояснений феномену, можно увидеть видео магнитного склона, на которых явно видно, как автомобиль сам по себе “поднимается” по склону! Но явление можно заметить лишь в том случае, если наблюдатель находится в том же месте, в котором расположен его автомобиль. Если смотреть со стороны, то явно видно, что речь об иллюзии и на самом деле пологий склон уходит вниз.

Так или иначе, город Шартьевиль привлекает многочисленных туристов, каждый из которых считает своим долгом лично убедиться в существовании явления. Хотя, надо признать, на нашей планете известны ещё места, где можно наблюдать точно такую же оптическую иллюзию.

Желающие ознакомиться с “магнитным склоном” лично, запишите адрес: дорога 257, ведущая от Chartierville к близлежащей границе с США. Летом, каждое воскресенье в этом месте туристов ожидает гид, который даёт подробные пояснения, показывает схемы, обращает внимание на детали. Приятного путешествия!

Заметим также, что В Новом-Брунсуике, вблизи Монктона тоже есть свой Магнитный склон (Magnetic Hill).

По ссылке можно зайти на официальную страницу Центра исследования явления “Магнитного склона” – cantonsdelest.com/quoi-faire/913/centre-d-interpretation-de-la-cote-magnetique