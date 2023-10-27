С наступающим! Хэллоуин на подходе. А не надо было в Канаду переезжать! Или история самого неудачливого человека в мире
История кажется выдумкой, тем не менее, она реальна. Все детали зафиксированы, доказаны, подтверждены архивными документами, проверялись не раз.
Британец Уолтер Саммерфорд (Walter Summerford), выходец из почтенной английской семьи, служил офицером в британской армии и воевал на фронтах Первой мировой войны с 1914 года. Он участвовал во многих сражениях, к 1918 году дослужился до майора, но судьба его берегла, потому что, по всей видимости, он ни разу не был даже легко ранен (судя по отсутствию упоминаний о ранениях в его личном деле, которое до наших дней хранится в архивах министерства обороны Великобритании).
В 1918 году, однако, когда майор Саммерфорд ехал на коне по каким-то военным делам, находясь на Бельгийском фронте, разразилась гроза, и в него ударила молния. Случай не то, чтобы типичный, но и не невероятный – всадник возвышается над землёй, обвешан оружием и другими металлическими предметами (погоны, пряжка, ордена, упряжь лошади) – неудивительно, что молния выбрала именно его. Удивительно другое – молния убила коня и сбросила всадника на землю, но он остался жив! Что бывает крайне редко – ведь разряд электричества в миллионы вольт должен был прикончить его на месте. Хотя иногда такие чудеса случаются.
Уолтер, тем не менее, парализован от поясницы, ноги отказали, теперь его участь – инвалидная коляска.
И тогда Саммерфорд решает переселиться в Канаду, где выбирает местом жительства Ванкувер. Он увлекается рыбной ловлей, становится известен, побеждает на состязаниях, несмотря на парализованные ноги.
В 1924 году, через шесть лет после удара молнии, он отправляется на рыбалку, где его застигает гроза. Результат? Вы уже поняли – в Уолтера попадает молния! Точнее, она попадает в дерево, около которого сидит Уолтер. Он теряет сознание, а когда приходит в себя, вдруг выясняется, что паралич прошёл, он может ходить, что и видят изумлённые товарищи по рыбалке, которые знакомы с ним уже несколько лет. Уолтер ходит, гуляет, даже бегает без особого напряжения сил.
Проходит ещё шесть лет, столько же, сколько и между первым и вторым ударом молний. И да, вы правильно угадали, когда Уолтер прогуливается в городском парке, внезапно разражается гроза и несчастного поражает удар молний. На сей раз он полностью парализован. Следующие два года человек проводит в больницах, но врачи помочь ничем не могут. Отставной майор Уолтер Саммерфилд скончался в 1932 году.
Но на этом его удивительная история не заканчивается. В 1936 году, ровно через шесть лет после третьего удара молнии, очередная гроза проходит над кладбищем Mountain View в Ванкувере. И молния попадает прямо в надгробную плиту усопшего, разбивая её на несколько частей.
Четыре попадания молнии, каждое через шесть лет после предыдущего. Так не бывает, но так было…
Заметим в заключение, что инциденты, связанные с попаданием молний в людей или же в объекты, где люди находились, не так уж и редки – таких случаев примерно 300 миллионов в год, хотя попадания в людей это, скорее, исключение из правил, но случаются, так что при грозе лучше не высовываться на улицу, а если придётся, то все металлические предметы всё же надо убрать, если это возможно. В чистом поле лучше лечь на землю, так как лучше промокнуть и испачкаться, чем притянуть молнию, которая, как правило, ударяет по выделяющимся предметам (отдельно стоящим деревьям, столбам…) Но три и даже четыре удара молнии в одного человека? Это уже или из разряда мистики, или очень уж он Господа чем-то разгневал.
Так что господина Саммерфорда можно по праву назвать самым большим неудачником в истории. Хотя, как посмотреть – выжить после попадания в тебя молнии – тоже редачайший случай, можно сказать, невероятная удача. Не говоря уже о трёх попаданиях. Темна вода во облацех…