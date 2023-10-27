С наступающим! Хэллоуин на подходе. А не надо было в Канаду переезжать! Или история самого неудачливого человека в мире

Невероятная, и тем не менее, правдивая история британца Вальтера Саммерфорда – самого большого неудачника в мире.

История кажется выдумкой, тем не менее, она реальна. Все детали зафиксированы, доказаны, подтверждены архивными документами, проверялись не раз.

Британец Уолтер Саммерфорд (Walter Summerford), выходец из почтенной английской семьи, служил офицером в британской армии и воевал на фронтах Первой мировой войны с 1914 года. Он участвовал во многих сражениях, к 1918 году дослужился до майора, но судьба его берегла, потому что, по всей видимости, он ни разу не был даже легко ранен (судя по отсутствию упоминаний о ранениях в его личном деле, которое до наших дней хранится в архивах министерства обороны Великобритании).

В 1918 году, однако, когда майор Саммерфорд ехал на коне по каким-то военным делам, находясь на Бельгийском фронте, разразилась гроза, и в него ударила молния. Случай не то, чтобы типичный, но и не невероятный – всадник возвышается над землёй, обвешан оружием и другими металлическими предметами (погоны, пряжка, ордена, упряжь лошади) – неудивительно, что молния выбрала именно его. Удивительно другое – молния убила коня и сбросила всадника на землю, но он остался жив! Что бывает крайне редко – ведь разряд электричества в миллионы вольт должен был прикончить его на месте. Хотя иногда такие чудеса случаются.

Уолтер, тем не менее, парализован от поясницы, ноги отказали, теперь его участь – инвалидная коляска.

И тогда Саммерфорд решает переселиться в Канаду, где выбирает местом жительства Ванкувер. Он увлекается рыбной ловлей, становится известен, побеждает на состязаниях, несмотря на парализованные ноги.

В 1924 году, через шесть лет после удара молнии, он отправляется на рыбалку, где его застигает гроза. Результат? Вы уже поняли – в Уолтера попадает молния! Точнее, она попадает в дерево, около которого сидит Уолтер. Он теряет сознание, а когда приходит в себя, вдруг выясняется, что паралич прошёл, он может ходить, что и видят изумлённые товарищи по рыбалке, которые знакомы с ним уже несколько лет. Уолтер ходит, гуляет, даже бегает без особого напряжения сил.

Проходит ещё шесть лет, столько же, сколько и между первым и вторым ударом молний. И да, вы правильно угадали, когда Уолтер прогуливается в городском парке, внезапно разражается гроза и несчастного поражает удар молний. На сей раз он полностью парализован. Следующие два года человек проводит в больницах, но врачи помочь ничем не могут. Отставной майор Уолтер Саммерфилд скончался в 1932 году.

Но на этом его удивительная история не заканчивается. В 1936 году, ровно через шесть лет после третьего удара молнии, очередная гроза проходит над кладбищем Mountain View в Ванкувере. И молния попадает прямо в надгробную плиту усопшего, разбивая её на несколько частей.

Четыре попадания молнии, каждое через шесть лет после предыдущего. Так не бывает, но так было…

Заметим в заключение, что инциденты, связанные с попаданием молний в людей или же в объекты, где люди находились, не так уж и редки – таких случаев примерно 300 миллионов в год, хотя попадания в людей это, скорее, исключение из правил, но случаются, так что при грозе лучше не высовываться на улицу, а если придётся, то все металлические предметы всё же надо убрать, если это возможно. В чистом поле лучше лечь на землю, так как лучше промокнуть и испачкаться, чем притянуть молнию, которая, как правило, ударяет по выделяющимся предметам (отдельно стоящим деревьям, столбам…) Но три и даже четыре удара молнии в одного человека? Это уже или из разряда мистики, или очень уж он Господа чем-то разгневал.

Так что господина Саммерфорда можно по праву назвать самым большим неудачником в истории. Хотя, как посмотреть – выжить после попадания в тебя молнии – тоже редачайший случай, можно сказать, невероятная удача. Не говоря уже о трёх попаданиях. Темна вода во облацех…