В Квебеке резко выросло число обращающихся в продовольственные банки

Согласно полученным данным, в 32 региональных продовольственных банка обращались 872 тыс. человек в месяц.

Число людей, обращающихся за помощью в продовольственные банки канадской провинции Квебек, выросло на 30% в течение года, пишет The Montreal Gazette со ссылкой на данные организации Banques alimentaires du Québec (BAQ).

Это на 30% больше, чем в 2022 году и на 73% больше, чем в 2019-м. Число розданных продуктовых корзин за четыре года выросло почти в два раза: с 345 тыс. до 682 тыс.

«Отсутствие продовольственной безопасности достигает новых высот, в то время как тревожная экономическая обстановка позволяет предположить, что впереди еще более трудные дни», — прокомментировал положение дел директор BAQ Мартин Мангер. BAQ намерена обратиться за экстренной финансовой помощью к правительству, так как 70% общественных организаций сообщают о нехватке поступающих средств для помощи.

Отмечается, что в продовольственные банки всё чаще обращаются работающие граждане. В 2019 году среди обратившихся за помощью насчитывалось 13,5% тех, кто большую часть дохода получал в качестве платы за работу, в 2023 году таких насчитывается уже 18,5%.

Как поясняет газета, самым болезненным ударом для семей стал скачок продовольственной инфляции. В сентябре он составил 5,9%, по итогам 2022 года — 9,8%.