В Канаде почти на треть выросло число случаев эвтаназии

Число случаев эвтаназии выросло на 31% в Канаде в 2022 году, говорится в отчете министерства здравоохранения Канады.

В 2022 году к процедуре «медицинской помощи в умирании» (MAID) прибегали 13 241 раз, это составило 4,1% от всех смертей в стране. Всего с момента введения эвтаназии в 2016 году таким образом было убито 44 958 человек, из них 51,4% составили мужчины, 48,6% — женщины.

Средний возраст людей, по отношению к которым была применена эвтаназия, составил 77 лет — 77,9 года для женщин и 76,1 года для мужчин. Чаще всего MAID применяли к больным раком (63% всех случаев в 2022 году), сердечно-сосудистыми заболеваниями (18,8%), респираторными (13,2%), неврологическими (12,6%) и другими (14,9%).

MAID практиковали 1837 медиков (на 19,1% больше, чем годом ранее), из них 95% врачей и 5% медсестер. Среднее число таких процедур составило 7,2 на одного практикующего врача.

Напомним, в Канаде планируют расширить список тех, кто может прибегнуть к эвтаназии. Если вначале подразумевалось, что процедура будет применяться к неизлечимо больным, то теперь ее разрешат проводить и для психбольных, и для детей.