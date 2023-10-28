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Новости В Мире Ученые нашли способ возвращения подвижности после инсульта

Ученые нашли способ возвращения подвижности после инсульта

Виктория Христова Окт 28, 2023 В Мире, Новости Комментарии к записи Ученые нашли способ возвращения подвижности после инсульта отключены 19 Просмотров

Американские ученые из Калифорнийского университета вернули пережившему 12 лет назад инсульт мужчине способность совершать сложные движения.

 

Результаты работы были размещены в журнале The Cerebellum. По информации источника, врачи использовали процедуру двусторонней транскраниальной магнитной стимуляции (рТМС) для лечения 58-летнего мужчины с постинсультной мозжечковой атаксией. Это состояние, которое сопровождается нарушением координации движений. Оно появилось из-за повреждения мозжечка в результате инсульта 12 лет назад.

Несмотря на то, что врачи провели интенсивную реабилитацию, у пациента остались такие симптомы, как медленная и неустойчивая походка, проблемы с равновесием и недержанием мочи.

В результате проведения пяти сеансов транскраниальной магнитной стимуляции состояние пациента значительно улучшилось. Скорость его ходьбы увеличилась, улучшился баланс.

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