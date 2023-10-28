Ученые нашли способ возвращения подвижности после инсульта

Американские ученые из Калифорнийского университета вернули пережившему 12 лет назад инсульт мужчине способность совершать сложные движения.

Результаты работы были размещены в журнале The Cerebellum. По информации источника, врачи использовали процедуру двусторонней транскраниальной магнитной стимуляции (рТМС) для лечения 58-летнего мужчины с постинсультной мозжечковой атаксией. Это состояние, которое сопровождается нарушением координации движений. Оно появилось из-за повреждения мозжечка в результате инсульта 12 лет назад.

Несмотря на то, что врачи провели интенсивную реабилитацию, у пациента остались такие симптомы, как медленная и неустойчивая походка, проблемы с равновесием и недержанием мочи.

В результате проведения пяти сеансов транскраниальной магнитной стимуляции состояние пациента значительно улучшилось. Скорость его ходьбы увеличилась, улучшился баланс.