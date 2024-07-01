Предприятия Квебека недовольны затратами, связанными с нормами франкоязычного законодательства

Торговцам Квебека установлен крайний срок для соблюдения новых правил французского языка, содержащихся в законопроекте № 96, который касается размера французского шрифта на вывесках.

Некоторые владельцы бизнеса говорят, что за это придется заплатить немалую цену, а внедрение станет настоящим кошмаром.

Предприятия в провинции потратили миллионы долларов на корректировку своих вывесок в 2019 году, и пять лет спустя планируют повторить это.

“До сих пор правила заключались в том, что вывески на французском языке должны были быть значительно больше, а теперь они должны быть в два раза больше”, – сказал президент Канадского совета розничной торговли в Квебеке Мишель Рошетт.

Рошетт сказал, что новые правила в законопроекте № 96 сводятся к тому, что правительство расходится во мнениях.

“Для некоторых баннеров изменения могут быть примерно на несколько сантиметров шире, но обойдутся им в миллионы долларов, потому что эти изменения должны быть применены по всему Квебеку”, – сказал он. Это правило должно применяться ко всем компаниям, использующим язык, отличный от французского.

Владелец Caffe Mille Gusti Джо Скалиа (Joe Scalia) продолжает вносить необходимые изменения и пытается найти в этом положительные стороны. “Это итальянское название итальянского кафе, так что это своего рода имидж”, – сказал он. “Это немного расстраивает, но я стараюсь не позволять этому взять надо мной верх. Я стараюсь относиться к этому с оптимизмом”.

Скалиа сказал, что пока не знает, во что ему это обойдется и как именно это будет выглядеть, но у него есть подходящий кандидат для этой работы, и он уверен в его способностях.

– Джонатан Рео, – сказал Скалиа. – Он рисует все мои вывески для кафе. Я всегда говорю ему, что у него есть карт-бланш. Я уверен, что он сделает меня счастливым, а что касается законов и правил, то он будет их соблюдать, это точно”. Эксперт по интеллектуальной собственности Изабель Жомф сказала, что формулировки в законе расплывчаты.

“Некоторые правила могут быть истолкованы по-разному”, – сказал юрист. “Поэтому мы должны консультировать клиентов, чтобы убедиться, что они будут соблюдать их в соответствии с нашими знаниями и толкованием закона”.

Она консультирует клиентов по всем вопросам, начиная с маркировки товаров, веб-сайтов и коммерческих вывесок, и заканчивая их обслуживанием.

Она добавила, что это, по крайней мере, немного облегчает жизнь розничным торговцам, которым пока не нужно будет указывать французский на маркировках товаров и приборах.

Хотя некоторые вопросы остаются нерешенными, у предприятий есть следующие 11 месяцев, чтобы разобраться в различных правилах законопроекта 96.

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