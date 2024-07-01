Расписание Международного конкурса фейерверков в Монреале

Международный конкурс фейерверков Loto Quebec начался в четверг, 27 июня, и будет продолжаться до 1 августа.

Фейерверки будут проходить в парке аттракционов La Ronde в парке Жан Драпо и начнутся в 10 часов вечера в следующие дни:

Четверг, 4 июля, Япония – Величайшее шоу ХАНАБИ с музыкой к фильмам

Воскресенье, 7 июля, Италия – Попурри из итальянских песен

Четверг, 11 июля, Австрия – “Сделано на небесах”

Воскресенье, 14 июля, Мексика – “Праздник эмоций”

Суббота, 20 июля, Канада – Epic Journey

Суббота, 27 июля, Франция – Crepusculaires

Четверг, 1 августа, посвящение Coldplay

Вы можете прослушать саундтрек к фейерверку на Rythme 105.7.

Мост Жака Картье будет закрыт в обоих направлениях в 8 часов вечера во время всех праздничных мероприятий и вновь откроется в полночь.

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