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Расписание Международного конкурса фейерверков в Монреале

Степан Артемьевский Июл 1, 2024 Новости, Новости провинции Квебек, Отдых Комментарии к записи Расписание Международного конкурса фейерверков в Монреале отключены 20 Просмотров

Международный конкурс фейерверков Loto Quebec начался в четверг, 27 июня, и будет продолжаться до 1 августа.  

 

Фейерверки будут проходить в парке аттракционов La Ronde в парке Жан Драпо и начнутся в 10 часов вечера в следующие дни:

Четверг, 4 июля, Япония – Величайшее шоу ХАНАБИ с музыкой к фильмам
Воскресенье, 7 июля, Италия – Попурри из итальянских песен
Четверг, 11 июля, Австрия – “Сделано на небесах”
Воскресенье, 14 июля, Мексика – “Праздник эмоций”
Суббота, 20 июля, Канада – Epic Journey
Суббота, 27 июля, Франция – Crepusculaires
Четверг, 1 августа, посвящение Coldplay

Вы можете прослушать саундтрек к фейерверку на Rythme 105.7.

Мост Жака Картье будет закрыт в обоих направлениях в 8 часов вечера во время всех праздничных мероприятий и вновь откроется в полночь.

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