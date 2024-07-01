Расписание Международного конкурса фейерверков в Монреале

Фейерверки будут проходить в парке аттракционов La Ronde в парке Жан Драпо и начнутся в 10 часов вечера в следующие дни:
Четверг, 4 июля, Япония – Величайшее шоу ХАНАБИ с музыкой к фильмам
Воскресенье, 7 июля, Италия – Попурри из итальянских песен
Четверг, 11 июля, Австрия – “Сделано на небесах”
Воскресенье, 14 июля, Мексика – “Праздник эмоций”
Суббота, 20 июля, Канада – Epic Journey
Суббота, 27 июля, Франция – Crepusculaires
Четверг, 1 августа, посвящение Coldplay
Вы можете прослушать саундтрек к фейерверку на Rythme 105.7.
Мост Жака Картье будет закрыт в обоих направлениях в 8 часов вечера во время всех праздничных мероприятий и вновь откроется в полночь.
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