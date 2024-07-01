Новые отмены рейсов WestJet из-за забастовки: страдают тысячи путешественников

Число отмененных рейсов WestJet в воскресенье днем превысило 800, что нарушило планы почти 100 000 пассажиров, поскольку в самый загруженный туристический уик-энд сезона начался неожиданной забастовки авиамехаников.

В воскресенье было отменено 424 рейса, еще 78 запланировано на День Канады и еще три отмены запланированы на вторник.

Около 680 работников, чьи ежедневные ремонтные работы необходимы для работы авиакомпании, уволились в пятницу вечером, несмотря на распоряжение федерального министра труда об обязательном арбитраже.

По состоянию на утро воскресенья, было отменено 77 процентов рейсов за день, при этом WestJet возглавила глобальный список крупнейших авиакомпаний, отменяющих рейсы в субботу и воскресенье.

Тревор Темпл-Мюррей был одним из тысяч клиентов, которые пытались перебронировать билеты после того, как его поездки были отменены менее чем за сутки.

“Нам просто нужно переждать”, – сказал он, пытаясь сесть на самолет до Калгари, а его жена и двухлетний сын находились рядом с ним в машине.

Их рейс, вылетавший в 18:05, был отменен, и они до вечера не знали, состоится ли запланированный на 7 утра следующий рейс.

“Там много разгневанных людей”, – сказала Темпл-Мюррей, указывая на аэропорт.

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