Квебек сообщает, что дефицит бюджета на 1,2 миллиарда долларов превышает ожидания

Правительство Квебека объявило в пятницу, что дефицит на 2023-2024 финансовый год выше, чем ожидалось, и достигнет 7,5 миллиардов долларов из-за стагнации экономической активности в провинции.

Пересмотр означает увеличение бюджета на 1,2 миллиарда долларов по сравнению с цифрами, представленными правительством коалиции “Авенир Квебек” (CAQ) в марте прошлого года. В то время дефицит прогнозировался на уровне 6,3 миллиарда долларов, что выше предыдущей оценки в 4 миллиарда долларов.

Правительство CAQ утверждает, что экономическая неопределенность привела к пересмотру обновленного бюджета, что в основном объясняется снижением автономных доходов на 1,1 миллиарда долларов.

В опубликованном в пятницу отчете о финансовом положении Квебека правительство заявило, что стагнация частично объясняется временными факторами, такими как сложные погодные условия, крупные лесные пожары и забастовки в государственном и негосударственном секторах.

Правительство также указывает на снижение первых двух ставок подоходного налога с физических лиц, объявленное в бюджете на 2023-2024 годы, что сдержало рост доходов из собственных источников. Согласно “предварительным результатам”, представленным в пятницу, расходы росли быстрее, чем доходы, и составили 2,2%.

Дефицит, связанный с деятельностью, то есть до учета поступлений в Фонд Generations в размере 2 миллиардов долларов, составлял 5,4 миллиарда долларов. Министр финансов Эрик Жирар заявил, что увеличение дефицита не ставит под сомнение план правительства вернуться к сбалансированному бюджету “самое позднее к 2029-2030 годам”.

“С марта прошлого года мы работаем над оптимизацией действий правительства и продолжаем изучать все государственные расходы, чтобы выявить источники экономии”, – сказал он в пресс-релизе. Когда был представлен бюджет, правительство указало, что прогнозируемый дефицит на 2024-2025 годы достигнет 11 миллиардов долларов, учитывая взносы в Фонд Generations.

Правительство заявило, что приступает к операции по “оптимизации” действий правительства с целью получения дополнительного дохода в размере 2,9 миллиарда долларов.

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