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Новости Квебек сообщает, что дефицит бюджета на 1,2 миллиарда долларов превышает ожидания

Квебек сообщает, что дефицит бюджета на 1,2 миллиарда долларов превышает ожидания

Виктория Христова Июл 1, 2024 Новости, Новости провинции Квебек, Экономика Комментарии к записи Квебек сообщает, что дефицит бюджета на 1,2 миллиарда долларов превышает ожидания отключены 16 Просмотров

Правительство Квебека объявило в пятницу, что дефицит на 2023-2024 финансовый год выше, чем ожидалось, и достигнет 7,5 миллиардов долларов из-за стагнации экономической активности в провинции.

 

Пересмотр означает увеличение бюджета на 1,2 миллиарда долларов по сравнению с цифрами, представленными правительством коалиции “Авенир Квебек” (CAQ) в марте прошлого года. В то время дефицит прогнозировался на уровне 6,3 миллиарда долларов, что выше предыдущей оценки в 4 миллиарда долларов.

Правительство CAQ утверждает, что экономическая неопределенность привела к пересмотру обновленного бюджета, что в основном объясняется снижением автономных доходов на 1,1 миллиарда долларов.

В опубликованном в пятницу отчете о финансовом положении Квебека правительство заявило, что стагнация частично объясняется временными факторами, такими как сложные погодные условия, крупные лесные пожары и забастовки в государственном и негосударственном секторах.

Правительство также указывает на снижение первых двух ставок подоходного налога с физических лиц, объявленное в бюджете на 2023-2024 годы, что сдержало рост доходов из собственных источников. Согласно “предварительным результатам”, представленным в пятницу, расходы росли быстрее, чем доходы, и составили 2,2%.

Дефицит, связанный с деятельностью, то есть до учета поступлений в Фонд Generations в размере 2 миллиардов долларов, составлял 5,4 миллиарда долларов. Министр финансов Эрик Жирар заявил, что увеличение дефицита не ставит под сомнение план правительства вернуться к сбалансированному бюджету “самое позднее к 2029-2030 годам”.

“С марта прошлого года мы работаем над оптимизацией действий правительства и продолжаем изучать все государственные расходы, чтобы выявить источники экономии”, – сказал он в пресс-релизе. Когда был представлен бюджет, правительство указало, что прогнозируемый дефицит на 2024-2025 годы достигнет 11 миллиардов долларов, учитывая взносы в Фонд Generations.

Правительство заявило, что приступает к операции по “оптимизации” действий правительства с целью получения дополнительного дохода в размере 2,9 миллиарда долларов.

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