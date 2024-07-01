Пропалестинские активисты блокируют железнодорожную ветку на южном побережье Монреаля

Железнодорожная линия, принадлежащая CNN, соединяет Монреаль с Галифаксом, откуда, как утверждают протестующие, товары отправляются в Израиль.
Полиция сообщает, что четырьмя полицейскими был распылен перцовый баллончик, а четырем людям в возрасте от 20 до 30 лет предъявлены обвинения, варьирующиеся от создания препятствий до нападения.
В пресс-релизе протестующие заявляют, что их целью было перекрыть “жизненно важную торговую артерию” между Канадой и Израилем и что вся торговля со страной должна быть прекращена.
В университетских городках Монреаля появляется все больше пропалестинских лагерей, а совсем недавно такой же возник и в общественном парке в центре города.
CNN сообщает, что знает об инциденте и следит за ситуацией, а протестующие отклонили просьбу канадской прессы об интервью.
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