235 лет со дня рождения (1789) Ораса Верне – французского художника.

Орас Верне по крайней мере трижды приезжал в Россию с дипломатическими поручениями, где выполнил ряд заказов императора Николая I. Известно, что картину «Инвалид, подающий прошение Наполеону» Верне написал по заказу Николая I. Монарх оценил монументальное полотно в 25 тысяч ливров.
Николай I не только сам предложил художнику сюжет «Парад в Тюильри», но и попросил включить в сюжет парада эпизод с инвалидом, подающим прошение Наполеону. Существует предание о том, что Николай I сказал: «Эта картина останется в моем кабинете. Я хочу всегда иметь перед глазами императорскую гвардию, потому что она могла нас разбить».
В 1820–1840-х годах в России благодаря художественной литературе приобрело популярность Романтическое Средневековье. Оно имело мало общего с реальным Средневековьем, но стало увлечением и стилем жизни русского императорского двора.
Страстными коллекционерами артефактов Средних веков были Николай I и его сын Александр II: феноменальное собрание редчайшего холодного оружия и средневековых доспехов они хранили в царскосельской резиденции. Там же был построен ряд павильонов в средневековом стиле.
Этому увлечению посвящена и картина Ораса Верне «Царскосельская карусель». Картина изображает Николая I с семьёй. Император и его сын великий князь Александр Николаевич были одеты в подлинные рыцарские доспехи. Для Александры Фёдоровны и двух дочерей сшили специальные платья. По распоряжению Николая I всем участникам выдали оригинальные рыцарские доспехи.
Карусель – средневековое состязание рыцарей, которые двигались по кругу в колесницах и верхом. Такие развлечения получили распространение в Европе в XVII веке у знатного дворянства. В Россию эти турниры пришли в начале царствования Екатерины II.
«Царскосельская карусель», которую художник запечатлел на этом полотне, состоялась 23 мая 1842 году в Царском Селе в честь серебряной свадьбы императорской четы.
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