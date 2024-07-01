Мужчина в возрасте 70 лет был сбит автомобилем насмерть на Южном побережье Монреаля

Полиция Лонгея (SPAL) сообщает, что автомобиль совершил наезд на пешехода на перекрестке бульвара Квартал и Ланкастер-стрит в Броссаре в 6:30 утра.

По словам полиции, за рулем находился мужчина лет 20.

“К сожалению, этот человек скончался”, – говорится в сообщении SPAL на своей странице в Facebook.

“Подозреваемый арестован. Ему могут быть предъявлены обвинения в опасном вождении, повлекшем смерть”.

На место происшествия были вызваны специалисты по реконструкции столкновения и следователи для установления обстоятельств, приведших к столкновению.

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