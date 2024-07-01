По всему Квебеку действуют предупреждения о сильных грозах

Министерство окружающей среды и изменения климата Канады (ECCC) сообщило, что, хотя утром светило солнце, “условия будут благоприятными для развития опасных гроз, способных вызвать очень сильные порывы ветра, крупный град и проливной дождь” во второй половине дня.
Ниже приведены некоторые из мест, где грозы могут бушевать уже сегодня:
Metro Montreal – Laval
Vaudreuil
Valleyfield – Beauharnois
Québec City
Coaticook
Mascouche
Mont-Orford-Lake Memphremagog
Rawdon-Joliette
Sherbrooke
Sorel-Yamaska
Vercheres-Beloeil
По прогнозам, вероятность ливней и гроз сохранится до вечера, а в понедельник прояснится.
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