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Новости По всему Квебеку действуют предупреждения о сильных грозах
Гроза

По всему Квебеку действуют предупреждения о сильных грозах

Степан Артемьевский Июл 1, 2024 Новости, Новости провинции Квебек, Природа, погода, экология Комментарии к записи По всему Квебеку действуют предупреждения о сильных грозах отключены 26 Просмотров

В Монреале и некоторых прилегающих районах по-прежнему действуют предупреждения о сильных грозах, а также предупреждения о грозе по всему Квебеку.

 

Министерство окружающей среды и изменения климата Канады (ECCC) сообщило, что, хотя утром светило солнце, “условия будут благоприятными для развития опасных гроз, способных вызвать очень сильные порывы ветра, крупный град и проливной дождь” во второй половине дня.

Ниже приведены некоторые из мест, где грозы могут бушевать уже сегодня:

Metro Montreal – Laval
Vaudreuil
Valleyfield – Beauharnois
Québec City
Coaticook
Mascouche
Mont-Orford-Lake Memphremagog
Rawdon-Joliette
Sherbrooke
Sorel-Yamaska
Vercheres-Beloeil

По прогнозам, вероятность ливней и гроз сохранится до вечера, а в понедельник прояснится.

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