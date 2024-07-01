По всему Квебеку действуют предупреждения о сильных грозах

В Монреале и некоторых прилегающих районах по-прежнему действуют предупреждения о сильных грозах, а также предупреждения о грозе по всему Квебеку.

Министерство окружающей среды и изменения климата Канады (ECCC) сообщило, что, хотя утром светило солнце, “условия будут благоприятными для развития опасных гроз, способных вызвать очень сильные порывы ветра, крупный град и проливной дождь” во второй половине дня.

Ниже приведены некоторые из мест, где грозы могут бушевать уже сегодня:

Metro Montreal – Laval

Vaudreuil

Valleyfield – Beauharnois

Québec City

Coaticook

Mascouche

Mont-Orford-Lake Memphremagog

Rawdon-Joliette

Sherbrooke

Sorel-Yamaska

Vercheres-Beloeil

По прогнозам, вероятность ливней и гроз сохранится до вечера, а в понедельник прояснится.

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