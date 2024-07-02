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Новости Новости дня Делового Монреаля за 01 июля 2024 года

Новости дня Делового Монреаля за 01 июля 2024 года

Denis Dankoff Июл 2, 2024 Новости, Новости одной строкой Оставить комментарий 47 Просмотров

 

🔹Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой🔹

В Монреале

🔸 Кленовый лист развевается на фонарных столбах, мачтах и террасах по всей стране. В Монреале традиционный парад в честь Дня Канады отменен, но мероприятия все равно прошли в Старом порту города с тысячами людей.

🔸 Жилой многоквартирный дом в районе Плато-Мон-Руаяль стал целью поджога. Зданию нанесен значительный ущерб. Некоторые жители были эвакуированы из своих домов, никто не пострадал.

🔸 Французы, живущие в Монреале, опасаются убедительной победы Национального объединения (RN) – крайне правой партии, возглавляемой Джорданом Барделлой и Марин Ле Пен.

🔸 Реконструкция Реабилитационного центра Доминик-Савио для молодых людей с трудностями адаптации, расположенного в районе Ахунчик Монреаля, должна быть завершена в 2026 году.

🔸 SPCA сообщает о большом числе брошенных домашних животных из-за переездов, жилищного кризиса и инфляции.

🔸 Реклама на французском языке: предприятия осуждают расходы, связанные с законопроектом 96, особенно в отношении размера французских символов на их вывесках.

В Квебеке

🔸 Закон о медицинской информации и социальных услугах о создании цифровой медицинской карты пациента вступил в силу в понедельник в Квебеке.

🔸 Профессор Дэниел Сир, заведующий кафедрой репродуктивной токсикологии в Биотехнологическом центре здоровья Арманд-Фрапье Национального института научных исследований, сообщил, что микро- и нанопластиковые частицы были обнаружены в пенисах человека.

🔸 Для многих жителей Квебека это волнующий день. Однако, как и предполагали организации, 1 июля станет трудным для многих арендаторов, а почти 1300 семей все еще ищут жильё.

🔸 В 2024 году средняя арендная плата в Квебеке составит 1195 долларов. Коалиция Avenir Québec (CAQ) может ввести контроль над арендной платой.

🔸 Китаянка была арестована возле озера в Вермонте, недалеко от Эстри, за попытку переправить на каяке в Квебек 29 восточных коробчатых черепах.

🔸 40-летний мужчина получил серьезные ранения после контакта с проводом Hydro-Québec в понедельник в Квебеке.

🔸 Монреаль Канадиенс подписали односезонный контракт с квебекцем, нападающим Алексом Барре-Буле в понедельник.

В Канаде

🔸 Премьер-министр Джастин Трюдо выпустил видеообращение к канадцам по случаю Дня Канады.

🔸 В Торонто пропалестинские демонстранты сорвали «Парад гордости».

🔸 Налоговая служба Канады (CRA) пообещала активизировать усилия по возврату пособий, которые правительство предоставляло во время пандемии коронавируса.

🔸 Опрос Leger: большинство канадцев гордятся тем, что являются гражданами Канады.

🔸 Забастовка инженеров WestJet завершена; авиакомпания отменила более 800 рейсов.

🔸 С 2005 года Канада приняла более 3,9 миллиона новых граждан, почти треть из которых приехала из Индии, Филиппин и Китая.

🔸 Денис Шаповалов вышел во второй круг Уимблдона.

В России

🔸 Несколько российских теннисистов отказались от участия в парижской Олимпиаде в нейтральном статусе.

🔸 Один человек погиб и двое пострадали во время бури в Петербурге и Ленобласти.

🔸 Комитет Совета Федерации рекомендовал принять 3 июля заявление о приостановке участия РФ в ПА ОБСЕ.

🔸 В Якутии ввели режим ЧС федерального характера из-за лесных пожаров.

🔸 Вице-премьер Патрушев заявил, что несанкционированные свалки в городах России должны ликвидировать к концу года.

🔸 Тренера по вольной борьбе Алишери Исматзоду задержали по подозрению в содействии терроризму.

🔸 Муфтий Дагестана анонсировал фетву о запрете никаба.

В мире

🔸 Верховный суд США признал за Трампом иммунитет от юридического преследования. Но только частично.

🔸 Финский парламент одобрил оборонное соглашение с США, по которому страна предоставит американской стороне доступ к 15 военным объектам.

🔸 Bild: Израиль может начать операцию на юге Ливана во второй половине июля.

🔸 Конгрессмены США через суд потребовали раскрыть записи разговора Байдена со спецпрокурором Робертом Хёром о ненадлежащем обращении с секретными документами, в ходе которого у Байдена обнаружились проблемы с памятью.

🔸 США требуют от Boeing признать себя виновным в мошенничестве.

🔸 Сборная Франции победила команду Бельгии в 1/8 финала Евро-2024.

CANADIAN MEDIA GROUP

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