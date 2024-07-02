🔹Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой🔹

В Монреале

🔸 Кленовый лист развевается на фонарных столбах, мачтах и террасах по всей стране. В Монреале традиционный парад в честь Дня Канады отменен, но мероприятия все равно прошли в Старом порту города с тысячами людей.

🔸 Жилой многоквартирный дом в районе Плато-Мон-Руаяль стал целью поджога. Зданию нанесен значительный ущерб. Некоторые жители были эвакуированы из своих домов, никто не пострадал.

🔸 Французы, живущие в Монреале, опасаются убедительной победы Национального объединения (RN) – крайне правой партии, возглавляемой Джорданом Барделлой и Марин Ле Пен.

🔸 Реконструкция Реабилитационного центра Доминик-Савио для молодых людей с трудностями адаптации, расположенного в районе Ахунчик Монреаля, должна быть завершена в 2026 году.

🔸 SPCA сообщает о большом числе брошенных домашних животных из-за переездов, жилищного кризиса и инфляции.

🔸 Реклама на французском языке: предприятия осуждают расходы, связанные с законопроектом 96, особенно в отношении размера французских символов на их вывесках.

В Квебеке

🔸 Закон о медицинской информации и социальных услугах о создании цифровой медицинской карты пациента вступил в силу в понедельник в Квебеке.

🔸 Профессор Дэниел Сир, заведующий кафедрой репродуктивной токсикологии в Биотехнологическом центре здоровья Арманд-Фрапье Национального института научных исследований, сообщил, что микро- и нанопластиковые частицы были обнаружены в пенисах человека.

🔸 Для многих жителей Квебека это волнующий день. Однако, как и предполагали организации, 1 июля станет трудным для многих арендаторов, а почти 1300 семей все еще ищут жильё.

🔸 В 2024 году средняя арендная плата в Квебеке составит 1195 долларов. Коалиция Avenir Québec (CAQ) может ввести контроль над арендной платой.

🔸 Китаянка была арестована возле озера в Вермонте, недалеко от Эстри, за попытку переправить на каяке в Квебек 29 восточных коробчатых черепах.

🔸 40-летний мужчина получил серьезные ранения после контакта с проводом Hydro-Québec в понедельник в Квебеке.

🔸 Монреаль Канадиенс подписали односезонный контракт с квебекцем, нападающим Алексом Барре-Буле в понедельник.

В Канаде

🔸 Премьер-министр Джастин Трюдо выпустил видеообращение к канадцам по случаю Дня Канады.

🔸 В Торонто пропалестинские демонстранты сорвали «Парад гордости».

🔸 Налоговая служба Канады (CRA) пообещала активизировать усилия по возврату пособий, которые правительство предоставляло во время пандемии коронавируса.

🔸 Опрос Leger: большинство канадцев гордятся тем, что являются гражданами Канады.

🔸 Забастовка инженеров WestJet завершена; авиакомпания отменила более 800 рейсов.

🔸 С 2005 года Канада приняла более 3,9 миллиона новых граждан, почти треть из которых приехала из Индии, Филиппин и Китая.

🔸 Денис Шаповалов вышел во второй круг Уимблдона.

В России

🔸 Несколько российских теннисистов отказались от участия в парижской Олимпиаде в нейтральном статусе.

🔸 Один человек погиб и двое пострадали во время бури в Петербурге и Ленобласти.

🔸 Комитет Совета Федерации рекомендовал принять 3 июля заявление о приостановке участия РФ в ПА ОБСЕ.

🔸 В Якутии ввели режим ЧС федерального характера из-за лесных пожаров.

🔸 Вице-премьер Патрушев заявил, что несанкционированные свалки в городах России должны ликвидировать к концу года.

🔸 Тренера по вольной борьбе Алишери Исматзоду задержали по подозрению в содействии терроризму.

🔸 Муфтий Дагестана анонсировал фетву о запрете никаба.

В мире

🔸 Верховный суд США признал за Трампом иммунитет от юридического преследования. Но только частично.

🔸 Финский парламент одобрил оборонное соглашение с США, по которому страна предоставит американской стороне доступ к 15 военным объектам.

🔸 Bild: Израиль может начать операцию на юге Ливана во второй половине июля.

🔸 Конгрессмены США через суд потребовали раскрыть записи разговора Байдена со спецпрокурором Робертом Хёром о ненадлежащем обращении с секретными документами, в ходе которого у Байдена обнаружились проблемы с памятью.

🔸 США требуют от Boeing признать себя виновным в мошенничестве.

🔸 Сборная Франции победила команду Бельгии в 1/8 финала Евро-2024.

CANADIAN MEDIA GROUP

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