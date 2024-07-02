Папа Римский запретил любые татуировки

По новым правилам также запрещено нанимать на работу близких кровных родственников текущих сотрудников базилики без явного согласия ответственного кардинала. Это позволит избежать конфликта интересов и поддерживать прозрачность в работе и найме персонала.

Кроме того, новые правила также затрагивают капитул базилики, учреждение, которое имеет давнюю историю и в настоящее время фокусируется на литургических и сакральных вопросах. Согласно нормам, каноники станут просто “почетными” членами при достижении определенного возраста, а также будут лишены стипендии, однако им будет разрешено сохранить свой титул и участвовать в деятельности базилики. Эти изменения помогут оптимизировать работу капитула и обеспечить его эффективное функционирование.