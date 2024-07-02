Фото: www.unian.net
Папа Римский запретил любые татуировки
Виктория Христова
Июл 2, 2024
В Мире, Новости
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Запрет на ношение видимых татуировок или пирсинг для сотрудников собора Святого Петра в Риме, появился в новой редакции правил, изданной 29 июня, хоя ранее папа римский Франциск заявлял, что Церковь не должна «бояться» татуировок, которые носит множество молодых людей.
В новых правилах также указаны требования к сотрудникам базилики сохранять конфиденциальность и не разглашать информацию, составляющую “папскую тайну”. Они не могут приглашать посторонних на свои рабочие места без разрешения, а также не могут выносить из зданий базилики документы или материалы без соответствующих разрешений.
По новым правилам также запрещено нанимать на работу близких кровных родственников текущих сотрудников базилики без явного согласия ответственного кардинала. Это позволит избежать конфликта интересов и поддерживать прозрачность в работе и найме персонала.
Кроме того, новые правила также затрагивают капитул базилики, учреждение, которое имеет давнюю историю и в настоящее время фокусируется на литургических и сакральных вопросах. Согласно нормам, каноники станут просто “почетными” членами при достижении определенного возраста, а также будут лишены стипендии, однако им будет разрешено сохранить свой титул и участвовать в деятельности базилики. Эти изменения помогут оптимизировать работу капитула и обеспечить его эффективное функционирование.
Новые правила также устанавливают более строгие меры контроля за финансовыми операциями базилики. Теперь все расходы должны быть документированы и прошедшими проверку, чтобы обеспечить прозрачность и предотвратить возможные случаи коррупции. Также введены новые стандарты по учету и отчетности, чтобы обеспечить эффективное управление финансовыми ресурсами и обеспечить соблюдение всех законодательных требований.
В связи с этими изменениями также будет проведено обучение сотрудников базилики по соблюдению новых правил и стандартов. Это поможет им понять важность соблюдения конфиденциальности, этических норм и правил безопасности при выполнении своих обязанностей. Также будет организована система регулярного мониторинга и аудита, чтобы обеспечить соответствие базилики всем новым требованиям и стандартам.
Новые правила также внедряют систему наград и поощрений за соблюдение норм и стандартов базилики. Лучшие сотрудники будут получать признание за свой труд и преданность делу церкви, что способствует стимулированию эффективности и профессионализма в работе. Таким образом, базилика будет становиться более ответственной, прозрачной и эффективной структурой, способной эффективно реализовывать свои миссию и цели.
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