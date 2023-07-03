Более семи тысяч портовых рабочих в Канаде объявили забастовку

Портовые рабочие по всей Британской Колумбии в Канаде официально объявили забастовку после того, как переговоры, поддержанные федеральными посредниками, не привели к соглашению о сохранении рабочих мест для более семи тысяч сотрудников.

Портовые рабочие по всей Британской Колумбии в Канаде официально объявили забастовку после того, как переговоры, поддержанные федеральными посредниками, не привели к соглашению о сохранении рабочих мест для более семи тысяч сотрудников.

Забастовка затрагивает почти 7400 грузчиков терминалов и 49 прибрежных работодателей провинции в более чем 30 портах Британской Колумбии. В начале июня 99,24 процента членов профсоюзов проголосовали за забастовку.

Ассоциация морских работодателей Британской Колумбии опубликовала заявление, в котором говорится, что переговоры с Международным профсоюзом портовых и складских предприятий Канады велись всю ночь, но участники переговоров не смогли добиться соглашения, и утром сотрудники покинули свои рабочие места. В среду профсоюз подал уведомление о 72-часовой забастовке. Профсоюз сообщил, что переговоры продолжаются.

Министр труда Канады Симус О’Реган подтвердил, что стороны продолжают переговоры, добавив, что “лучшие сделки для обеих сторон достигаются за столом переговоров”. Канадская федерация независимого бизнеса заявила, что “очень обеспокоена” забастовкой, и призвала все вовлеченные стороны заключить сделку “как можно быстрее” для недопущения сбоев в цепочках поставок.