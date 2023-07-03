Торнадо шириной в милю отменил празднования Дня Канады

Местные жители города Дидсбери были свидетелями огромного торнадо, которое шириной почти в полтора километра пронеслось через их город

Местные жители города Дидсбери были свидетелями огромного торнадо, которое шириной почти в полтора километра пронеслось через их город. Скорость движения стихии составляла около 40 километров в час. Люди, находящиеся рядом, успели запечатлеть это событие и поделились своими кадрами в социальных сетях.

Но торнадо из Дидсбери не остановилось только на одном городе – оно распространилось и на соседние города. Буйство стихии привело к тому, что празднование Дня Канады было отменено по всей стране.

Представители канадской полиции сообщили о пострадавших, однако не уточнили количество и серьезность полученных травм. К этому моменту известны следующие случаи:

Пожарная охрана подтвердила, что пять домов полностью разрушены, порядка 12 серьезно повреждены. Одна женщина успела спрятаться в подвале, когда торнадо налетел на ее дом. Пожарным пришлось разбирать обломки дома, чтобы освободить ее. Дом оказался полностью разрушен.

Несколько человек с легкими повреждениями обратились за медицинской помощью, но никто не получил серьезных травм. Местные власти уточняют число пострадавших и подсчитывают ущерб от стихии.