Иммиграция с Александрой Мельниковой. Программа талантов и набора специалистов в области информационных технологий – улучшения и упрощенные требования!

С сегодняшнего дня программа набора специалистов в сфере информационных технологий и высококвалифицированных специалистов с редкими профессиональными навыками получила новый виток.

Правительство Канады планирует модернизировать выдачу виз по программам специалистов в информационных технологиях и глобальной программе набора талантов. Инновации поделены на четыре группы.

Первая группа и изменения в программе международной мобильности:

– разрешение на работу в сфере информационных технологий будут теперь выдаваться на целых 5 (пять) лет вместо максимальных 3 лет

– будут также выдаваться открытые разрешения на работу для тех специалистов, чьи профессии будут входить в список сильно востребованных

Вторая группа иммиграционного направления под названием DIGITAL NOMADS – новая эра в области дистанционной работы:

– это направление предназначено тем, кто может работать из дома в любой точке мира . На настоящий момент эти специалисты могут приезжать в Канаду и работать онлайн, пребывая в Канаде до 6 месяцев. Потом они должны либо сделать выезд-въезд, либо подавать на продление гостевого статуса на следующие 6 месяцев. Министерство Иммиграции ведет переговоры с Министерством труда о возможности предоставить этим специалистам шанс искать канадского работодателя и как только они получат контракт, они смогут подать на открытую рабочую визу на себя и для членов своей семьи, а впоследствии даже подать на ПМЖ.

Третья группа предназначена для высококвалифицированных специалистов в сфере информационных технологий, которые работают в США на визе H1B. ВНИМАНИЕ! В этой программе существуют квота в количестве 10, 000 специалистов. Программа будет действительна только год. С 16 июля 2023 года обладатели этой визы могут подать на рабочую визу в Канаду. Одобренные кандидаты смогут получить открытую рабочую визу длительностью до 3 лет. Члены их семей также смогут сопровождать главного аппликанта и получить открытую рабочую или студенческую визу для детей.

Четвертая группа:

– Global skills strategy – отдельная программа упрощенной выдачи рабочих виз специалистам из востребованных секторов экономики. Министерство гордо заявило, что рассмотрение этих дел наконец-то вернулось на приоритетные 14 дней.

– Нововведения по визе предпринимателей – Start-up visa. Напоминалка: это программа на ПМЖ для тех, кто представляет в Министерство Иммиграции бизнес-план по открытию инновационного предприятия. Сроки рассмотрения ПМЖ на сегодняшний момент по этой программе зашкаливает за 4 года (!!!). Правительство планирует увеличить в два раза количество иммигрантов по этой категории с 3500 на 7000 бизнесменов в 2024 году и 8000 в 2025 году. Принимая во внимание долгие сроки рассмотрения по этой программе, Канада решила предоставлять бизнесменам открытую рабочую визу сроком до 3 лет, тогда как ранее ее длительность была максимум год. Члены семей бизнесменов тоже будут иметь право получить открытые рабочие визы.

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Александра Мельникова, юрист по иммиграции в Канаду.

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант по всей Канаде и провинции Квебек с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

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