Национальный парк Канады Cape Breton Highlands – один из самых живописных уголков Канады

Один из самых привлекательных природных парков Канады. Хороший маршрут для туристов из Квебека, имеет смысл посетить.

Национальный парк Cape Breton Highlands расположен на острове Кейп-Бретон в провинции Новая Шотландия. Это природный заповедник считается одним из самых красивых и впечатляющих парков Канады. Общая его площадь примерно 950 квадратных километров.

Парк известен своими захватывающими дух пейзажами – от густых лесов и горных хребтов до прекрасных озер. Очень красива береговая линия с её покрытыми густой зеленью склонами

Национальный парк Кейп-Бретон является домом для множества редких и уникальных видов животных, включая мохнатых оленей и канадских лосей.

В парке есть 26 пешеходных троп, которые предлагают прогулки различной сложности. Одна из самых популярных троп – Skyline Trail, следуя по которой туристы могут насладиться замечательными видами на побережье и океан. Ещё одна интереснейшая тропа, это Cabot Trail, которая проходит мимо живописных скал и гор, а также мимо кленовых деревьев, возраст которых триста пятьдесят с лишним летa.

Парк также славится богатой культурной историей. В нём издавна проживали канадские индейцы народности микмаков, и эта местность играет важную роль в культуре и истории коренного населения Канады.

Если вы размышляете над выбором летнего маршрута отдыха на природе или хотите узнать больше о канадской природе и истории, национальный парк Cape Breton Highlands может стать идеальным выбором.

Расстояние от Монреаля до национального парка Cape Breton Highlands составляет примерно 1500 километров или чуть больше 925 миль. Если вы едете на машине, путешествие от Монреаля займет примерно один день и шесть часов. Ближайший крупный аэропорт находится в городе Сидни (Sidney), провинция Новая Шотландия. Чуть дольше от парка находится аэропорт Галифакса. Самолеты из Монреаля обычно летают до этих городов, после чего можно доехать до парка на автомобиле или на автобусе. Обратите внимание, что доступность рейсов и транспортных связей может меняться, поэтому перед планированием поездки рекомендуется проверить актуальную информацию.