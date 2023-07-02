Британия, Австралия и Канада выступили против поселений на Западном берегу

Великобритания, Австралия и Канада призвали правительство Израиля отменить решение об утверждении новых поселений на Западном берегу

Великобритания, Австралия и Канада призвали правительство Израиля отменить решение об утверждении новых поселений на Западном берегу, заявив, что они «глубоко обеспокоены» продолжающимся циклом насилия, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Великобритании, Австралии и Канады.

На этой неделе Израиль одобрил более 5700 новых поселений на Западном берегу, а ранее в этом месяце внес изменения в процесс утверждения поселений, которые способствуют более быстрому утверждению строительства.

«Продолжающееся расширение поселений является препятствием на пути к миру и негативно влияет на усилия по достижению согласованного решения о создании двух государств. Мы призываем правительство Израиля отменить эти решения», — говорится в совместном заявлении.

Насилие растет на Западном берегу, включая смертельные столкновения в Дженине, смертельную стрельбу со стороны палестинцев возле еврейского поселения, нападения на палестинские деревни со стороны разъяренных поселенцев и редкое применение израильской авиации против боевиков.