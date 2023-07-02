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Бананы. Жёлтые бананы!

Рецепты блюд с бананами

Megan Jorgensen Июл 2, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Отдых, Сам себе ресторан Оставить комментарий 163 Просмотров

Пять самых разных и непохожих друг на друга рецептов блюд с бананами

Угощаемся блюдами из бананов – любимое практически всеми лакомство: зелёный салат из бананов; бананы в кляре; курица тушёная с бананами; банановые блинчики (оладьи), банановые чипсы.

Зеленый салат из бананов

Блюдо очень простое. Но можно порадовать гостей необычным салатом на праздник!

Как готовим зелёный салат из бананов:

  • Пару не очень спелых бананов кладем в кастрюлю и заливаем соленой водой так, чтобы вода не на донышке была (соли – по вкусу)
  • Накрываем кастрюлю крышкой, доводим воду до кипения и варим бананы минут 5
  • Воду сливаем, бананы остужаем, нарезаем дольками
  • Смешиваем бананы с одним помидором, одной морковкой и одним огурцом – разумеется, овощи нарезаны мелко, а морковь даже натертаЗаливаем одной столовой ложкой винного уксуса, чайной ложкой дижонской горчицы, тремя-пятью ложками столовыми оливкового масла, таким же количеством взбитых сливок
  • Посыпаем черным молотым перцем и оставляем салат на час, дабы пропитался.

Можно ли не варить бананы для этого салата? Можно, просто вкус будет иным. А так – можно, никаких сложностей.

Бананы в кляре

Нам понадобятся:

  • Одно яйцо
  • Три не самых спелых банана
  • Две столовые ложки муки
  • Кокосовое масло – не рафинированное, пожалуйста!
  • Ванильный сахар – тоже две столовые ложки, но можно и три
  • Самую малость ванили
  • Самую малость молотого бадьяна

Готовим бананы в кляре:

  1. В первую очередь готовим кляр: яйцо взбиваем с сахаром, муку добавляем очень медленно, продолжая взбивать до состояния густой сметаны, а ваниль и бадьян добавляем в конце
  2. Бананы разрезаем на длинные дольки, толщиной в пол-сантиметра
  3. Сковороду разогреваем, наливаем кокосовое масло
  4. Бананы обваливаем в кляре и аккуратно кладём на сковородку
  5. Обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки.
  6. С чаем – просто замечательно. Но и как второе блюдо – тоже отлично.

Курица тушеная с бананами

Курица тушеная с бананами, как её приготовить, чтоб было вкусно и даже очень вкусно.

Готовим курочку с бананами:

  1. Дюжину кусков филе курицы посыпаем кайенским перцем (чайная ложка), пшеничной мукой (столовая ложка)
  2. Обжариваем куски в оливковом масле со всех сторон до тех пор, пока не станут золотисто-коричневыми
  3. Достаем курицу, а в том же масле жарим полкило лука, разрезанного кружочками
  4. Как только лук пожелтеет, кладём в него три овощных банана, разрезанных дольками, каждая из которых толщиною в палец
  5. Посыпаем бананы и лук столовой ложкой карри
  6. Через минут пять тушения на среднем огне, вливаем в блюдо сткана сухого доброго вермута
  7. Ещё через минуту поливаем соком одного манго (лучше всего прямо выдавить манго на бананы вместе с мякотью)
  8. Кладём в смесь нашу курочку, перемешиваем, заливаем горячим куриным бульоном – стаканом, не больше и тушим час под крышкой, не забыв посолить и по наитию добавив немного травки – эстрагона, петрушки и прочей.

Банановые блинчики (оладышки)

Эти блинчики готовятся всего минут десять-пятнадцать с момента выкладывания стопкой ингредиентов и до подачи первой порции блинчиков на стол.

Продукты для блинчиков:

  • Берём шесть бананов среднего размера.
  • Два куриных яйца.
  • Ложек шесть пшеничной муки
  • Немного сахару или меду.
  • Сливочное масло для жарки.

Готовим блинчики:

  1. Бананы очищаем.
  2. Расталкиваем бананы в кашицу, добавляем яйца и муку.
  3. Тщательно перемешиваем и добавляем сахар (если пользуетесь медом, то добавлять его не надо, выставите на стол).
  4. Опять массу перемешиваем
  5. Сковороду накаливаем
  6. Заливаем на неё тесто из блинчиков как обычное тесто и жарим на сливочном масле на слабом огне, обжаривая с обеих сторон.
  7. Если бананы не очень спелые, можно их сначала немного взбить в миксере.

Учтите, что переворачивать банановые блинчики сложно – они разлезаются в разные стороны, проверено. Поэтому пусть хорошенько обжарятся с одной стороны, а потом уже легче станет. Получаются блинчики вкусными до безумия.

Банановые чипсы

Как сделать банановые чипсы? А так, простенько:

  • Крупный спелый банан нарезаем наклонно на очень тонкие и длинные дольки
  • Нагреваем в кастрюле (алюминиевой) оливковое масло – чтобы жарить бананы во фритюре
  • Опускаем дольки небольшими порциями во фритюр и обжариваем до золотистого цвета
  • Достаем дольки из фритюра и укладываем на салфетку или в дуршлаг, чтобы масло стекало.

Лучше всего поедать чипсы банановые сразу же, пока они горячие. Некоторые любители дополняют рецепт банановых чипсов солью – если их посолить, получается оригинальный вкус. А некоторые даже укропом чипсы посыпают. Пробуйте!

И запивайте миланским вином, купленным только в миланских винных лавках, где точно продадут натуральный продукт, а не подделку.

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