Пять самых разных и непохожих друг на друга рецептов блюд с бананами

Угощаемся блюдами из бананов – любимое практически всеми лакомство: зелёный салат из бананов; бананы в кляре; курица тушёная с бананами; банановые блинчики (оладьи), банановые чипсы.

Зеленый салат из бананов

Блюдо очень простое. Но можно порадовать гостей необычным салатом на праздник!

Как готовим зелёный салат из бананов:

Пару не очень спелых бананов кладем в кастрюлю и заливаем соленой водой так, чтобы вода не на донышке была (соли – по вкусу)

Накрываем кастрюлю крышкой, доводим воду до кипения и варим бананы минут 5

Воду сливаем, бананы остужаем, нарезаем дольками

Смешиваем бананы с одним помидором, одной морковкой и одним огурцом – разумеется, овощи нарезаны мелко, а морковь даже натертаЗаливаем одной столовой ложкой винного уксуса, чайной ложкой дижонской горчицы, тремя-пятью ложками столовыми оливкового масла, таким же количеством взбитых сливок

Посыпаем черным молотым перцем и оставляем салат на час, дабы пропитался.

Можно ли не варить бананы для этого салата? Можно, просто вкус будет иным. А так – можно, никаких сложностей.

Бананы в кляре

Нам понадобятся:

Одно яйцо

Три не самых спелых банана

Две столовые ложки муки

Кокосовое масло – не рафинированное, пожалуйста!

Ванильный сахар – тоже две столовые ложки, но можно и три

Самую малость ванили

Самую малость молотого бадьяна

Готовим бананы в кляре:

В первую очередь готовим кляр: яйцо взбиваем с сахаром, муку добавляем очень медленно, продолжая взбивать до состояния густой сметаны, а ваниль и бадьян добавляем в конце Бананы разрезаем на длинные дольки, толщиной в пол-сантиметра Сковороду разогреваем, наливаем кокосовое масло Бананы обваливаем в кляре и аккуратно кладём на сковородку Обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки. С чаем – просто замечательно. Но и как второе блюдо – тоже отлично.

Курица тушеная с бананами

Курица тушеная с бананами, как её приготовить, чтоб было вкусно и даже очень вкусно.

Готовим курочку с бананами:

Дюжину кусков филе курицы посыпаем кайенским перцем (чайная ложка), пшеничной мукой (столовая ложка) Обжариваем куски в оливковом масле со всех сторон до тех пор, пока не станут золотисто-коричневыми Достаем курицу, а в том же масле жарим полкило лука, разрезанного кружочками Как только лук пожелтеет, кладём в него три овощных банана, разрезанных дольками, каждая из которых толщиною в палец Посыпаем бананы и лук столовой ложкой карри Через минут пять тушения на среднем огне, вливаем в блюдо сткана сухого доброго вермута Ещё через минуту поливаем соком одного манго (лучше всего прямо выдавить манго на бананы вместе с мякотью) Кладём в смесь нашу курочку, перемешиваем, заливаем горячим куриным бульоном – стаканом, не больше и тушим час под крышкой, не забыв посолить и по наитию добавив немного травки – эстрагона, петрушки и прочей.

Банановые блинчики (оладышки)

Эти блинчики готовятся всего минут десять-пятнадцать с момента выкладывания стопкой ингредиентов и до подачи первой порции блинчиков на стол.

Продукты для блинчиков:

Берём шесть бананов среднего размера.

Два куриных яйца.

Ложек шесть пшеничной муки

Немного сахару или меду.

Сливочное масло для жарки.

Готовим блинчики:

Бананы очищаем. Расталкиваем бананы в кашицу, добавляем яйца и муку. Тщательно перемешиваем и добавляем сахар (если пользуетесь медом, то добавлять его не надо, выставите на стол). Опять массу перемешиваем Сковороду накаливаем Заливаем на неё тесто из блинчиков как обычное тесто и жарим на сливочном масле на слабом огне, обжаривая с обеих сторон. Если бананы не очень спелые, можно их сначала немного взбить в миксере.

Учтите, что переворачивать банановые блинчики сложно – они разлезаются в разные стороны, проверено. Поэтому пусть хорошенько обжарятся с одной стороны, а потом уже легче станет. Получаются блинчики вкусными до безумия.

Банановые чипсы

Как сделать банановые чипсы? А так, простенько:

Крупный спелый банан нарезаем наклонно на очень тонкие и длинные дольки

Нагреваем в кастрюле (алюминиевой) оливковое масло – чтобы жарить бананы во фритюре

Опускаем дольки небольшими порциями во фритюр и обжариваем до золотистого цвета

Достаем дольки из фритюра и укладываем на салфетку или в дуршлаг, чтобы масло стекало.

Лучше всего поедать чипсы банановые сразу же, пока они горячие. Некоторые любители дополняют рецепт банановых чипсов солью – если их посолить, получается оригинальный вкус. А некоторые даже укропом чипсы посыпают. Пробуйте!

И запивайте миланским вином, купленным только в миланских винных лавках, где точно продадут натуральный продукт, а не подделку.