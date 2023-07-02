Пять самых разных и непохожих друг на друга рецептов блюд с бананами
Зеленый салат из бананов
Блюдо очень простое. Но можно порадовать гостей необычным салатом на праздник!
Как готовим зелёный салат из бананов:
- Пару не очень спелых бананов кладем в кастрюлю и заливаем соленой водой так, чтобы вода не на донышке была (соли – по вкусу)
- Накрываем кастрюлю крышкой, доводим воду до кипения и варим бананы минут 5
- Воду сливаем, бананы остужаем, нарезаем дольками
- Смешиваем бананы с одним помидором, одной морковкой и одним огурцом – разумеется, овощи нарезаны мелко, а морковь даже натертаЗаливаем одной столовой ложкой винного уксуса, чайной ложкой дижонской горчицы, тремя-пятью ложками столовыми оливкового масла, таким же количеством взбитых сливок
- Посыпаем черным молотым перцем и оставляем салат на час, дабы пропитался.
Можно ли не варить бананы для этого салата? Можно, просто вкус будет иным. А так – можно, никаких сложностей.
Бананы в кляре
Нам понадобятся:
- Одно яйцо
- Три не самых спелых банана
- Две столовые ложки муки
- Кокосовое масло – не рафинированное, пожалуйста!
- Ванильный сахар – тоже две столовые ложки, но можно и три
- Самую малость ванили
- Самую малость молотого бадьяна
Готовим бананы в кляре:
- В первую очередь готовим кляр: яйцо взбиваем с сахаром, муку добавляем очень медленно, продолжая взбивать до состояния густой сметаны, а ваниль и бадьян добавляем в конце
- Бананы разрезаем на длинные дольки, толщиной в пол-сантиметра
- Сковороду разогреваем, наливаем кокосовое масло
- Бананы обваливаем в кляре и аккуратно кладём на сковородку
- Обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки.
- С чаем – просто замечательно. Но и как второе блюдо – тоже отлично.
Курица тушеная с бананами
Курица тушеная с бананами, как её приготовить, чтоб было вкусно и даже очень вкусно.
Готовим курочку с бананами:
- Дюжину кусков филе курицы посыпаем кайенским перцем (чайная ложка), пшеничной мукой (столовая ложка)
- Обжариваем куски в оливковом масле со всех сторон до тех пор, пока не станут золотисто-коричневыми
- Достаем курицу, а в том же масле жарим полкило лука, разрезанного кружочками
- Как только лук пожелтеет, кладём в него три овощных банана, разрезанных дольками, каждая из которых толщиною в палец
- Посыпаем бананы и лук столовой ложкой карри
- Через минут пять тушения на среднем огне, вливаем в блюдо сткана сухого доброго вермута
- Ещё через минуту поливаем соком одного манго (лучше всего прямо выдавить манго на бананы вместе с мякотью)
- Кладём в смесь нашу курочку, перемешиваем, заливаем горячим куриным бульоном – стаканом, не больше и тушим час под крышкой, не забыв посолить и по наитию добавив немного травки – эстрагона, петрушки и прочей.
Банановые блинчики (оладышки)
Эти блинчики готовятся всего минут десять-пятнадцать с момента выкладывания стопкой ингредиентов и до подачи первой порции блинчиков на стол.
Продукты для блинчиков:
- Берём шесть бананов среднего размера.
- Два куриных яйца.
- Ложек шесть пшеничной муки
- Немного сахару или меду.
- Сливочное масло для жарки.
Готовим блинчики:
- Бананы очищаем.
- Расталкиваем бананы в кашицу, добавляем яйца и муку.
- Тщательно перемешиваем и добавляем сахар (если пользуетесь медом, то добавлять его не надо, выставите на стол).
- Опять массу перемешиваем
- Сковороду накаливаем
- Заливаем на неё тесто из блинчиков как обычное тесто и жарим на сливочном масле на слабом огне, обжаривая с обеих сторон.
- Если бананы не очень спелые, можно их сначала немного взбить в миксере.
Учтите, что переворачивать банановые блинчики сложно – они разлезаются в разные стороны, проверено. Поэтому пусть хорошенько обжарятся с одной стороны, а потом уже легче станет. Получаются блинчики вкусными до безумия.
Банановые чипсы
Как сделать банановые чипсы? А так, простенько:
- Крупный спелый банан нарезаем наклонно на очень тонкие и длинные дольки
- Нагреваем в кастрюле (алюминиевой) оливковое масло – чтобы жарить бананы во фритюре
- Опускаем дольки небольшими порциями во фритюр и обжариваем до золотистого цвета
- Достаем дольки из фритюра и укладываем на салфетку или в дуршлаг, чтобы масло стекало.
Лучше всего поедать чипсы банановые сразу же, пока они горячие. Некоторые любители дополняют рецепт банановых чипсов солью – если их посолить, получается оригинальный вкус. А некоторые даже укропом чипсы посыпают. Пробуйте!
И запивайте миланским вином, купленным только в миланских винных лавках, где точно продадут натуральный продукт, а не подделку.