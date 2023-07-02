Канадский рынок жилья резко восстановился. Поскольку ставки растут, может ли это продолжаться долго?

Возвращения Банка Канады к повышению процентных ставок будет недостаточно, чтобы полностью подавить всплеск активности на рынке жилья, утверждается в новом отчете Дежардена.

Возвращения Банка Канады к повышению процентных ставок будет недостаточно, чтобы полностью подавить всплеск активности на рынке жилья, утверждается в новом отчете Дежардена.

Сигналы Банка Канады о том, что цикл ужесточения процентных ставок, возможно, достиг своего пика в январе, сменились восстановлением рынка жилья весной, поскольку в апреле и мае наблюдался резкий рост показателей продаж, а цены начали ползти вверх после годовой коррекции.

“Рынок жилья Канады резко восстановился с марта”, – говорится в опубликованном в пятницу утром отчете старшего директора по канадской экономике компании Desjardins Рэндалла Бартлетта и главного экономиста Элен Бегин.

Но авторы отмечают, что стабильность, вернувшаяся на рынок жилья в начале 2023 года, совпала с “длительной паузой” в повышении ставок, которая закончилась ранее в этом месяце. Центральный банк повысил ставку еще на 25 базисных пунктов на фоне признаков того, что инфляция окажется более устойчивой, чем первоначально прогнозировалось.

Дежарден ожидает еще одного повышения на четверть процентного пункта при следующем решении Банка 12 июля, при этом “дверь останется открытой” для дальнейших повышений в будущем.

“Мы думаем, что это поможет сдержать дальнейший рост активности на рынке жилья в ближайшие несколько кварталов”, – пишут авторы.

Но вызовет ли возвращение к повышению процентных ставок очередную коррекцию? Здесь Дежарден считает, что рынок жилья обладает некоторой “устойчивостью”.

Что касается спроса на жилье, экономисты Desjardins отмечают, что население Канады растет “самыми быстрыми темпами за последние десятилетия”, что связано с более высоким уровнем иммиграции наряду с аналогичным ростом числа непостоянных жителей.

В то время как более высокие процентные ставки ограничивают покупательную способность многих, канадцев, стремящихся выйти на рынок жилья, поддерживают более глубокие, чем обычно, резервы сбережений, накопленные во время пандемии, и значительный рост доходов на фоне напряженного рынка труда, говорится в отчете.

Что касается предложения, то, по данным Канадской ассоциации недвижимости, покупатели, вернувшиеся на рынок этой весной, столкнулись с исторически низким уровнем запасов, поскольку продавцы в основном медленнее составляли списки.

Хотя строительство жилья до сих пор оказывалось относительно устойчивым к давлению более высоких процентных ставок в 2023 году, экономисты Дежардена ожидают, что надвигается замедление темпов нового строительства.

“Если судить по истории, мы не ожидаем, что рост цен на жилье продлится долго, поскольку активность по перепродаже все еще значительно ниже своего пандемического пика”, – пишут авторы.

По словам Дежардена, дисбаланс спроса и предложения на рынке жилья, как ожидается, приведет к росту цен и снижению доступности жилья в ближайшие годы.

Согласно отчету, согласно прогнозам, в 2023 году средняя цена продажи по стране снизится на 1,7%, а в 2024 году цены на жилье, как ожидается, вырастут на 2,9%.

Ожидается, что в Нью-Брансуике, Альберте и Новой Шотландии произойдет самый сильный рост отпускных цен за прогнозируемый период.

После прогнозируемого снижения средних цен в этом году на 5,5% и 3,2% в Онтарио и Британской Колумбии, соответственно, ожидается, что в 2024 году в обеих провинциях возобновится умеренный рост цен.

В отчете Дежардена отмечается, что без существенных изменений в государственной политике или другой динамике рынка доступность жилья будет продолжать снижаться на фоне роста стоимости жилья и более высокой стоимости заимствований.

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