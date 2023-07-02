Канадский промышленный комитет INDU предлагает меры по поддержке блокчейна и криптовалюты

Канадские законодатели в Палате общин продемонстрировали свою поддержку технологии блокчейна и криптовалют в отчете, опубликованном Постоянным комитетом по промышленности и технологиям (INDU).

Канадские законодатели в Палате общин продемонстрировали свою поддержку технологии блокчейна и криптовалют в отчете, опубликованном Постоянным комитетом по промышленности и технологиям (INDU).

В отчете, состоящем из 16 отдельных предложений, подчеркиваются преимущества и потенциал технологии блокчейн в различных секторах. В результате обсуждений INDU комитет вынес рекомендации, которые они включили в отчет для рассмотрения Палатой общин и правительством.

В отчете рекомендуется, чтобы правительство Канады признало блокчейн как новую отрасль со значительными долгосрочными экономическими преимуществами и возможностями создания рабочих мест. В нем рекомендуется уделять первоочередное внимание защите права отдельных лиц на самостоятельное хранение и содействию безопасному и надежному доступу к цифровым активам.

Так же, как страна настаивала на принятии правил криптовалюты, INDU предлагает правительству разработать национальную стратегию блокчейна с участием экспертов, предпринимателей, ученых, инвесторов и индустрии искусственного интеллекта (ИИ). В отчете предполагается, что стратегия должна создать платформу для обмена информацией и мониторинга, анализа передовых областей для технологического прорыва, консультирования правительства по перспективным инициативам и поддержки правительства в реализации.

В отчете также предлагается, чтобы правительство продолжало международное сотрудничество в разработке правил и политик блокчейна, реализовало инновационные пилотные проекты с использованием распределенных реестров, приняло особый подход к регулированию стейблкоинов, способствовало созданию регулируемых на федеральном уровне хранителей криптовалюты и предоставило доступ к банковским и страховым услугам для блокчейн фирм.

В отчете говорится, что необходимо начать кампанию по информированию общественности о рисках, связанных с криптовалютами, и о преимуществах доступа к рынкам криптовалют через регулируемые канадские организации.

Чтобы гарантировать, что технология блокчейна станет мейнстримом, комитет призывает правительство изучить способы содействия внедрению технологии блокчейна в цепочках поставок и изучить преимущества технологии для электронного голосования, консультаций и модернизации демократических институтов.

Недавно министерство финансов Канады предложило законодательные изменения в Закон об акцизном налоге, связанные с добычей криптоактивов и вознаграждением. Предложение INDU рекомендовало исследовать справедливость между провинциями в применении Закона об акцизном налоге к майнингу и заявило, что добыча цифровых активов представляет собой конкурентоспособную отрасль.